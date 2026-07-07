شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

ونجح منتخب مصر في بلوغ دور الـ16 بعد أداء مميز، ليضرب موعدًا مع منتخب الأرجنتين في مواجهة قوية تقام على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تنطلق مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تُنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، وتحديدًا على قناتي:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 3

ويتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports MAX 1، بينما يعلق خليل البلوشي على اللقاء عبر قناة beIN Sports MAX 3.

تردد قناة beIN Sports FIFA World Cup على النايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

النظام: DVB-S2 8PSK

تردد قناة beIN Sports FIFA World Cup على عرب سات