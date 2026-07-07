إبراهيم عبد الجواد: اليوم يوم للتاريخ.. مصر تضع اسمها على خريطة الكرة العالمية

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن اليوم يمثل محطة تاريخية للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن منتخب مصر يواصل كتابة صفحة جديدة في تاريخه على الساحة العالمية.

إبراهيم عبد الجواد

وكتب عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النهاردة يوم للتاريخ.. مصر بتحط اسمها على خريطة الكرة العالمية "، في رسالة دعم وتحفيز قبل المواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة المنتظرة وسط حالة من التفاؤل والطموح، في ظل الإنجازات التي حققها المنتخب خلال مشواره بالبطولة، وآمال بمواصلة كتابة التاريخ أمام أحد أقوى منتخبات العالم.