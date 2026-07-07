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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوالي يودع رونالدو: حلم المونديال ضاع لكنك ستظل خالدا في التاريخ

رونالدو
رونالدو
محمد بدران

حرص المعلق الرياضي عصام الشوالي على توجيه رسالة مؤثرة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب وداع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي.

وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، نشر الشوالي رسالة بعنوان: "رونالدو والوداع الحزين"، قال فيها: "تحب والا تكره، رونالدو يلزم نعترف أننا أمام أسطورة خالدة في عالم القدم والرياضة، رونالدو لم يكن مجرد لاعب أو هدّاف، كريس مثّل عقلية خاصة جدًا، فهو الرياضي الذي نحت في الصخر اسمه، البطل الذي لم يستسلم للعواصف، النجم الذي نجح بتواضعه في نيل محبة الناس، رونالدو آمن ودافع عن حلمه لآخر لحظة، تحدى الزمن ودافع عن أحلامه بكل قوة وشراسة."

وأضاف: "بخروج البرتغال، ضاع حلم معانقة كأس العالم، ولكن هذا لا يمنع أن الدون خالد في تاريخ الكرة كقصة نجاح لن تتكرر."

وتابع: "شكرًا رونالدو للسنوات التي شغلت فيها الدنيا بجهدك، موهبتك، تعبك وعرقك، عزيمتك وإصرارك ستبقى اسمًا وصورة محفورة في قلوبنا قبل عقولنا."

واختتم رسالته قائلًا: "وداعًا CR7 وكأس العالم، ولكن أثق في شخصيتك أنك ستواصل طرق باب الرقم الخالد، رقم 1000 هدف، 24 فقط يفصلونك عن الرقم الأسطوري، لا تستسلم ولا تجعل من كلام نقادك عثرة، ولا تجعل من خيبة دالاس مانعًا لحلمك، فالرقصة الأخيرة لن تكون كما أرادوها هم، بل كما تريدها أنت يا كريستيانو."

وودع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتنتهي آمال رونالدو في التتويج باللقب العالمي.

الشوالي كريستيانو رونالدو كأس العالم البرتغال

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