مصادر: وزير التعليم العالي قائم بأعمال وزيرة الثقافة

أكدت مصادر حكومية أن وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة هو من سيقوم بأعمال وزيرة الثقافة الدكتور جيهان زكي وذلك عقب تقديم استقالتها اليوم للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خلفية الحكم القضائي ضدها .

وأضافت المصادر أن الوزير سيقوم بأعمال الوزارة حتي يتم اختيار وزير آخر للوزارة .

وكانت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قد تقدمت باستقالتها، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

لرفع الحرج عن الحكومة

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها.