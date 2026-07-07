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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفي شوبير يحرم الأرجنتين من هدف التعادل ويتصدي لركلة جزاء ميسي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
حسن العمدة

أهدر منتخب الأرجنتين هدف التعادل أمام منتخب مصر من عمر الشوط الأول، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 

وتصدي مصطفي شوبير لركلة جزاء في الدقيقة 20 أمام ليونيل ميسي. 

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.  

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.
خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.
خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.
خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، خوليان ألفاريز.

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