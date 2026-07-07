نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة، موضحًا أنه قد تحدث أحيانًا اختلافات في وجهات النظر، لكنها لا ترقى إلى مستوى الخلاف.

وأضاف نتنياهو- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التلجرافية اليهودية الواقعة في نيويورك: أن لديه ولدى ترامب "أهدافاً مشتركة" فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي مع إيران، حيث قال: "نريد أن نرى إيران تتخلى عن برنامج أسلحتها النووية، ونريد إزالة المواد النووية المخصبة، وتفكيك مواقع تخصيب المواد النووية"، مضيفاً: "طالما أنني رئيس للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".