وزير نتنياهو المتطرف يطلق ثورة الاستيطان.. سموتريتش: لن يقتصر الأمر على الضفة

في خطوة نحو خطيرة نحو الاستيطان والاحتلال الوحشي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن حكومته بدأت ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان".

أكد الوزير الصهيوني، أن هذه السياسة لا تقتصر على مناطق الضفة الغربية فحسب، بل تشمل أيضاً خططاً مستقبلية للتوسع في النقب والجليل داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أضاف سموتريتش، أن المرحلة الحالية تمثل بداية "تغيير جذري" في سياسة الاستيطان والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الوجود السكاني وتوسيع المستوطنات في مناطق تعتبرها استراتيجية.

تأتي هذه التصريحات في سياق الخطاب المتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية الداعم لتوسيع الاستيطان، خصوصاً في الضفة الغربية، حيث تشهد السنوات الأخيرة تسارعاً في عمليات البناء الاستيطاني والمصادقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة.

وحول النقب والجليل، فإن الاستيطان يهدف إلى تعزيز التنمية الديموجرافية والبنية التحتية في تلك المناطق، التي تضم غالبية من العرب الفلسطينيين داخل أراضي الكيان الإسرائيلي الاحتلالي، إلى جانب التجمعات الصهيونية.

وتواجه سياسات الاستيطان الإسرائيلية انتقادات متكررة من الجانب الفلسطيني ومنظمات حقوقية ودولية، التي تعتبر أن التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على مبدأ الدولتين.



