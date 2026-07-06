الصين وروسيا تطلقان مناورات عسكرية بحرية مشتركة

انطلقت المناورات العسكرية البحرية المشتركة الروسية الصينية "التفاعل البحري 2026" في القاعدة البحرية بمدينة "تشينجداو" التابعة لمقاطعة شاندونج شرقي الصين.



وتجرى المناورات خلال الفترة من السادس إلى الثالث عشر من الشهر الجاري، في إطار التدريبات البحرية المشتركة الدورية بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت أمس "الأحد" أن القوات البحرية الصينية ونظيرتها الروسية ستجريان مناورات بحرية في المياه والمجال الجوي القريب من مدينة تشينغداو الساحلية، مشيرة إلى أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادي.

وأكدت أن هذه المناورات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين البلدين، وتهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي بشكل مشترك.