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موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يامال - رونالدو
يامال - رونالدو
إسراء أشرف

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة أرلينجتون الأمريكية، الذي يحتضن قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع بطاقة التأهل بصعوبة، إثر فوزه على كرواتيا بنتيجة 2-1، في مباراة قلب خلالها تأخره بهدف إلى انتصار مثير، حيث أدرك كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يخطف جونزالو راموس هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

في المقابل، بلغ المنتخب الإسباني الدور ذاته بعد عرض قوي أمام النمسا، حسمه بثلاثية نظيفة، سجل منها ميكيل أويارزابال هدفين، فيما أضاف بيدرو بورو الهدف الثالث، ليواصل "لا روخا" مشواره بثقة نحو الأدوار المتقدمة.

ويطمح المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في واحدة من أقوى مواجهات الدور الإقصائي، بالنظر إلى التاريخ الكبير الذي يجمع بين المنتخبين على الساحة الأوروبية والعالمية.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة البرتغال وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ملعب مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

يستضيف ملعب إيه تي آند تي بمدينة أرلينجتون الأمريكية المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.
القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

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