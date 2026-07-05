د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

لم يعد مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين مقتصرًا على امتلاك أحدث الأسلحة أو أكبر الجيوش، بل أصبح يقاس أيضًا بقدرة الدول على إدارة المعلومات، وحماية الفضاء السيبراني، واتخاذ القرار في الوقت المناسب اعتمادًا على منظومات رقمية متقدمة. وفي هذا السياق يأتي افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أبرز المشروعات التي تعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للأمن القومي تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.



إن قراءة هذا المشروع من منظور تكنولوجي تكشف أنه لا يمثل مجرد انتقال لمقرات القيادة إلى العاصمة الإدارية، وإنما يعبر عن تحول نوعي في فلسفة إدارة الدولة الحديثة، حيث تتكامل أنظمة الاتصالات، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل المعلومات، داخل منظومة واحدة تدعم صناعة القرار في مختلف الظروف.



لقد فرضت الثورة الرقمية واقعًا جديدًا أصبحت فيه البيانات تمثل أحد أهم عناصر القوة الوطنية، وأصبح امتلاك القدرة على جمعها وتحليلها وتأمينها أحد أهم مقومات الحفاظ على الأمن القومي. فالحروب الحديثة لم تعد تقتصر على ساحات القتال التقليدية، وإنما امتدت إلى الفضاء الإلكتروني، حيث يمكن لهجمة سيبرانية واحدة أن تستهدف شبكات الطاقة أو الاتصالات أو الخدمات المالية أو البنية التحتية الحيوية، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الدولة واقتصادها.

ومن هنا تبرز أهمية وجود مركز قيادة إستراتيجي يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بحيث يكون قادرًا على استقبال المعلومات من مصادر متعددة، وتحليلها بصورة لحظية، وربطها في صورة متكاملة تساعد متخذ القرار على رؤية المشهد بكافة أبعاده. وهذه هي الفلسفة التي تقوم عليها مراكز القيادة والسيطرة الحديثة في دول العالم، والتي تعتمد على دمج التكنولوجيا مع الخبرة البشرية للوصول إلى أفضل القرارات في أقل وقت ممكن.



ولعل أكثر ما يميز هذا النوع من المراكز هو الاعتماد على مفهوم التكامل الرقمي، حيث لم تعد كل جهة تعمل بصورة منفصلة، وإنما أصبحت المعلومات تتدفق عبر شبكات آمنة تربط بين مختلف مكونات منظومة القيادة، وهو ما يحقق سرعة في تداول المعلومات، ودقة في تحليلها، وكفاءة أعلى في إدارة المواقف والأزمات.



ومن زاوية الأمن السيبراني، يمثل الأوكتاجون نموذجًا يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات التي يفرضها العالم الرقمي. فمع تصاعد الهجمات الإلكترونية عالميًا، أصبح من الضروري أن تتوافر منظومات متقدمة لحماية شبكات القيادة والسيطرة، وتأمين قواعد البيانات، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية حتى في أصعب الظروف. ويشمل ذلك بناء بنية تحتية رقمية تعتمد على تعدد مسارات الاتصال، ومراكز بيانات مؤمنة، وأنظمة مراقبة إلكترونية تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث معايير الحماية الرقمية وإدارة المخاطر.



ولا تقتصر أهمية هذه المنظومات على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد آثارها إلى مختلف مؤسسات الدولة، لأن الأمن السيبراني أصبح اليوم جزءًا أصيلًا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، بل ومن الأمن الوطني بمفهومه الشامل. فالدول التي تمتلك بنية رقمية قوية تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو هجمات إلكترونية أو تحديات إقليمية تتطلب سرعة في التنسيق واتخاذ القرار.



ومن المؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أهم الأدوات الداعمة لعمل مثل هذه المراكز خلال السنوات المقبلة، ليس باعتباره بديلًا عن العنصر البشري، وإنما باعتباره وسيلة متقدمة لتحليل الكم الهائل من البيانات التي تتدفق بصورة مستمرة من مصادر متعددة، واكتشاف الأنماط غير التقليدية، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، وتقديم بدائل مختلفة تساعد متخذ القرار على اختيار السيناريو الأنسب وفقًا للمعطيات المتاحة.



إن العالم يتجه اليوم نحو مفهوم القرار المدعوم بالبيانات، وهو المفهوم الذي أصبحت تتبناه المؤسسات الكبرى والجيوش الحديثة على حد سواء، حيث تتحول البيانات إلى عنصر إستراتيجي لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية. ولذلك فإن الاستثمار في مراكز القيادة الرقمية يعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يوفر بيئة متطورة لإدارة المعلومات، ويعزز القدرة على حماية المصالح الوطنية في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.



إن إنشاء هذا الصرح يعكس إدراكًا بأن الأمن القومي لم يعد مسئولية السلاح وحده، وإنما أصبح يعتمد كذلك على كفاءة البنية الرقمية، وقوة الشبكات، وسلامة البيانات، ومرونة الأنظمة الإلكترونية، وقدرتها على الصمود أمام مختلف التهديدات. وهذا هو جوهر التحول الذي تشهده الدول المتقدمة، حيث أصبحت التكنولوجيا شريكًا رئيسيًا في حماية الأوطان، وليست مجرد وسيلة لتطوير الخدمات.



إن الأوكتاجون يمثل رسالة واضحة بأن الجمهورية الجديدة تنظر إلى المستقبل بعين التكنولوجيا، وتدرك أن الاستثمار في المعرفة، والابتكار، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، هو استثمار في أمن الوطن واستقراره. فالقوة في العصر الحديث لا تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من إمكانات مادية، وإنما أيضًا بقدرتها على حماية فضائها الرقمي، وإدارة معلوماتها بكفاءة، واتخاذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب.

وفي النهاية، يمكن القول إن قيمة هذا المشروع لا تكمن في حجمه المعماري أو تصميمه الهندسي فحسب، بل في الفلسفة التي يجسدها، وهي أن الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من المعلومة، ويحتمي بالتكنولوجيا، ويستند إلى منظومة رقمية متكاملة تجعل من المعرفة قوة، ومن الابتكار وسيلة لحماية الدولة وصون مقدراتها، بما يرسخ مكانة مصر كدولة تدرك أن المستقبل تصنعه العقول بقدر ما تصنعه الإمكانات.