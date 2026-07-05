استشهاد طفل فلسطيني منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى

استشهد طفل فلسطيني اليوم، بعد تأخر نقله إلى المستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري إسرائيلي عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.

وقالت ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، إن الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر توفي في المستشفى، بعد منع ذويه من نقله لتلقي العلاج لأكثر من ساعة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل القرية.

وأضافت أن الرضيع كان في طريقه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت العائلة من المرور، ما أدى إلى تأخر وصوله إلى الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبرت غنام أن الحادثة تأتي في سياق القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية، مشيرة إلى أن إعاقة تنقل المرضى وسيارات الإسعاف تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحصول على الرعاية الصحية.