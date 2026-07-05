قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر عيار 18 الآن
مؤشرات تنسيق مدارس التمريض 2026.. درجات القبول وشروط التقديم في المحافظات
إدوارد تيكسيرا: رئاسة محمد أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط حققت نجاحات بارزة وعززت الحوار بين الشعوب
مسؤول فلسطيني: حماس تحل اللجنة الحكومية في غزة
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ نووي من مدمرة بحرية
إسبانيا تشيد بدور مصر في الاتحاد من أجل المتوسط.. وتوجه الشكر لأبو العينين على جهوده خلال رئاسة الجمعية
أحمد موسى: تدخلات سياسية داخل الفيفا تثير الجدل في كأس العالم.. وقرارات غير عادلة تهدد نزاهة البطولة
ترامب يشكر الفيفا بعد رفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا قبل مواجهة بلجيكا
كيروش يعلن رحيله عن منتخب غانا بعد الخروج من كأس العالم
إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة
متحدث التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. والتظلم متاح لمن يرى أحقيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استعدادات مكثفة في تركيا لاستضافة قمة الناتو للمرة الأولى منذ 22 عاماً

استعدادات مكثفة في تركيا لاستضافة قمة الناتو للمرة الأولى منذ 22 عاماً
استعدادات مكثفة في تركيا لاستضافة قمة الناتو للمرة الأولى منذ 22 عاماً
أ ش أ

 تكثف السلطات التركية استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو الجاري، في أول قمة للناتو تعقدها تركيا منذ 22 عاماً، وسط ترتيبات دبلوماسية وأمنية وإعلامية واسعة لاستقبال قادة الدول الأعضاء والوفود المشاركة.
وبحسب وكالة "الأناضول"، تستضيف أنقرة القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الناتو، بمشاركة قادة الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، إلى جانب قادة مدعوين، ونحو 100 وزير، وكبار الدبلوماسيين، وممثلي منظمات دولية، وآلاف الضيوف الأجانب.
وتأتي القمة بعد آخر استضافة تركية لاجتماع مماثل في إسطنبول عام 2004، والذي يُعد من المحطات البارزة في مسار تحول الحلف بعد الحرب الباردة؛ أما قمة أنقرة فتنعقد في ظل تحديات أمنية متصاعدة، وتغيرات في ملف تقاسم الأعباء الدفاعية بين الحلفاء.
وتشمل المشاركة الدولية في القمة شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهم أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، ما يعكس توجهاً لربط أجندة الأمن الأوروبي الأطلسي بالتحديات الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ.
وعلى هامش القمة، يُعقد منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو في أنقرة، باعتباره إحدى أبرز الفعاليات المصاحبة، في وقت تسعى فيه تركيا إلى إبراز قدراتها العسكرية والصناعية ودورها المتنامي داخل بنية الحلف الدفاعية.
كما تشهد القمة اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية مع شركاء مبادرة إسطنبول للتعاون، التي تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات، وهي المبادرة التي أُطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول عام 2004.
وإعلامياً، يشارك نحو 3 آلاف صحفي ومراسل ومصور وممثل لوسائل إعلام رقمية ودولية في تغطية القمة، في مؤشر على حجم الاهتمام الدولي بالحدث ومخرجاته السياسية والأمنية.
أما على المستوى الأمني، فمن المقرر نشر 56,288 عنصر أمن لتأمين القمة، بينهم 48,841 من الشرطة و7,447 من قوات الدرك، إلى جانب 639 عنصراً سيتولون مهام المراقبة السيبرانية على مدار الساعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتهديدات الرقمية المحتملة.
وتستعد أنقرة لاستقبال الوفود عبر ثلاث نقاط جوية رئيسية، هي مطار أنقرة إسنبوغا، وقاعدة مرتد الجوية، ومرفق أُعيد تطويره في قاعدة إتيمسغوت الجوية السابقة، والذي بات يحمل اسم مطار أنقرة.
وتسبق القمة وترافقها عدة فعاليات سياسية وفكرية، من بينها قمة الناتو البرلمانية في قصر دولمة بهجة بإسطنبول، وورش عمل وحوارات سياسية في أنقرة، وفعاليات بحثية وأمنية تجمع مسؤولين وخبراء من جانبي الأطلسي.
وتعكس هذه الاستعدادات رغبة تركيا في تقديم قمة أنقرة باعتبارها أكثر من حدث دبلوماسي دوري، إذ تسعى من خلالها إلى إبراز قدرتها على إدارة تجمع دولي واسع، وتأكيد موقعها داخل الحلف في مرحلة يُعيد فيها الناتو ترتيب أولوياته بين دعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الشراكات الأمنية خارج المجال الأوروبي التقليدي.

السلطات التركية قمة حلف شمال الأطلسي الناتو ترتيبات دبلوماسية استقبال قادة الدول الأعضاء والوفود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

قراءة الدخان قبل النوم

هل قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل 70 ألفا من الملائكة تستغفر لك؟

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| بيان المقصود من زواج المسيار وحكمه في الشرع.. متى يكون هجر الزوج أو الزوجة محرّمًا

الخلافات الزوجية

هل تسقط نفقة الزوجة إذا أعادها زوجها إلى بيت أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد