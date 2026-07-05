استعدادات مكثفة في تركيا لاستضافة قمة الناتو للمرة الأولى منذ 22 عاماً

تكثف السلطات التركية استعداداتها لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو الجاري، في أول قمة للناتو تعقدها تركيا منذ 22 عاماً، وسط ترتيبات دبلوماسية وأمنية وإعلامية واسعة لاستقبال قادة الدول الأعضاء والوفود المشاركة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، تستضيف أنقرة القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الناتو، بمشاركة قادة الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، إلى جانب قادة مدعوين، ونحو 100 وزير، وكبار الدبلوماسيين، وممثلي منظمات دولية، وآلاف الضيوف الأجانب.

وتأتي القمة بعد آخر استضافة تركية لاجتماع مماثل في إسطنبول عام 2004، والذي يُعد من المحطات البارزة في مسار تحول الحلف بعد الحرب الباردة؛ أما قمة أنقرة فتنعقد في ظل تحديات أمنية متصاعدة، وتغيرات في ملف تقاسم الأعباء الدفاعية بين الحلفاء.

وتشمل المشاركة الدولية في القمة شركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهم أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، ما يعكس توجهاً لربط أجندة الأمن الأوروبي الأطلسي بالتحديات الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى هامش القمة، يُعقد منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو في أنقرة، باعتباره إحدى أبرز الفعاليات المصاحبة، في وقت تسعى فيه تركيا إلى إبراز قدراتها العسكرية والصناعية ودورها المتنامي داخل بنية الحلف الدفاعية.

كما تشهد القمة اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية مع شركاء مبادرة إسطنبول للتعاون، التي تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات، وهي المبادرة التي أُطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول عام 2004.

وإعلامياً، يشارك نحو 3 آلاف صحفي ومراسل ومصور وممثل لوسائل إعلام رقمية ودولية في تغطية القمة، في مؤشر على حجم الاهتمام الدولي بالحدث ومخرجاته السياسية والأمنية.

أما على المستوى الأمني، فمن المقرر نشر 56,288 عنصر أمن لتأمين القمة، بينهم 48,841 من الشرطة و7,447 من قوات الدرك، إلى جانب 639 عنصراً سيتولون مهام المراقبة السيبرانية على مدار الساعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتهديدات الرقمية المحتملة.

وتستعد أنقرة لاستقبال الوفود عبر ثلاث نقاط جوية رئيسية، هي مطار أنقرة إسنبوغا، وقاعدة مرتد الجوية، ومرفق أُعيد تطويره في قاعدة إتيمسغوت الجوية السابقة، والذي بات يحمل اسم مطار أنقرة.

وتسبق القمة وترافقها عدة فعاليات سياسية وفكرية، من بينها قمة الناتو البرلمانية في قصر دولمة بهجة بإسطنبول، وورش عمل وحوارات سياسية في أنقرة، وفعاليات بحثية وأمنية تجمع مسؤولين وخبراء من جانبي الأطلسي.

وتعكس هذه الاستعدادات رغبة تركيا في تقديم قمة أنقرة باعتبارها أكثر من حدث دبلوماسي دوري، إذ تسعى من خلالها إلى إبراز قدرتها على إدارة تجمع دولي واسع، وتأكيد موقعها داخل الحلف في مرحلة يُعيد فيها الناتو ترتيب أولوياته بين دعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الشراكات الأمنية خارج المجال الأوروبي التقليدي.