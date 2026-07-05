تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية رياضية خاصة عن تفاصيل عقوبة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد رفعه علم دولة فلسطين عقب إحدى مباريات المنتخب، حيث أكدت وكالة أسوشيتد برس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا ينوي توقيع أي عقوبة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد رفعه علم دولة فلسطين عقب إحدى مباريات المنتخب، مشيرة إلى أن الواقعة لا تمثل مخالفة للوائح الاتحاد الدولي.

وأوضحت إيمان عبد اللطيف أن الوكالة أن علم فلسطين يندرج ضمن أعلام الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا، حيث يُعد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عضوًا رسميًا بالاتحاد الدولي، وهو ما يجعل رفع العلم مسموحًا به وفق اللوائح المنظمة لبطولات فيفا.

وأضافت أسوشيتد برس أن فيفا لا يرى أي مبرر لاتخاذ إجراءات تأديبية في هذه الواقعة، في ظل سماح لوائحه بعرض أعلام جميع الاتحادات الأعضاء، طالما يتم ذلك بما يتوافق مع القواعد المنظمة داخل الملاعب والبطولات.