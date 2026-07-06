مؤشرات تنسيق مدارس التمريض 2026.. درجات القبول وشروط التقديم في المحافظات

​مع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، يتزايد اهتمام أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن البدائل المتاحة للثانوية العامة، وفي مقدمتها مدارس التمريض التي تشهد إقبالاً كبيراً هذا العام.

وتيسيراً على الطلاب، تقدم بوابة مصر للتحول الرقمي المؤشرات المتوقعة لتنسيق القبول لعام 2026، وآليات التقديم والشروط المطلوبة.

​تنسيق مرن وغير موحد بين المحافظات

و​وفقاً للمؤشرات الرسمية، فإن تنسيق القبول بمدارس التمريض غير موحد على مستوى الجمهورية.

ويخضع الحد الأدنى للقبول في كل محافظة لعدة معايير أساسية تشمل: إجمالي أعداد المتقدمين، الطاقة الاستيعابية للمدارس، والاحتياجات الفعلية للمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية في كل إقليم. ومن المقرر أن يبدأ فتح باب التقديم وإعلان درجات القبول تباعاً بكل محافظة على حدة.

​خريطة درجات القبول المتوقعة

و​تُشير التوقعات الأولية إلى تقسيم المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية بحسب معدلات الإقبال والدرجات:

​المحافظات الأعلى إقبالاً (من 260 إلى 275 درجة): وتشمل المحافظات الكبرى والكثيفة سكنائياً مثل: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، والغربية.

​المحافظات المتوسطة (من 250 إلى 260 درجة): وتضم عدداً من المحافظات الأخرى التي تشهد إقبالاً متوسطاً.

​المحافظات المنخفضة (من 240 إلى 250 درجة): وتتمثل في بقية المحافظات ذات الكثافة أو الإقبال الأقل.

​مع العلم أن، هذه المؤشرات ليست نهائية. ويتم اعتماد الحد الأدنى الرسمي والنهائي من قِبل مديريات الشؤون الصحية بكل محافظة بشكل مستقل.

​شروط التقديم واختبارات القبول

و​حددت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط والشروط الصارمة التي يجب أن يستوفيها الطالب لضمان مقعده في مدارس التمريض، وجاءت كالتالي:

​شروط عامة:

​حصول الطالب على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة التي يتقدم لها.

​تحقيق الحد الأدنى المعلن للقبول بالمحافظة.

​الالتزام التام بقواعد التوزيع الجغرافي.

​أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

​الاختبارات والمقابلات الرسمية:

​اختبارات القبول: وتشمل امتحانات في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والعلوم.

​الكشف الطبي: لضمان اللياقة البدنية والصحية للطالب.

​المقابلة الشخصية: لقياس السمات الشخصية ومهارات التواصل لدى المتقدم.

مدارس البترول بعد الإعدادية 2026

وتنقسم مدارس البترول في مصر إلى مدارس حكومية وأخرى خاصة، وتستغرق الدراسة بها 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني يؤهله لسوق العمل أو لاستكمال الدراسة الجامعية من خلال أداء اختبارات المعادلة، وفقا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتبدأ المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية من نحو 2,000 جنيه سنويا، وقد تصل إلى 5,000 جنيه وفقا للتخصص، بينما تبلغ في بعض المدارس الخاصة نحو 15,000 جنيه سنويا.

ويختلف الحد الأدنى للقبول من مدرسة إلى أخرى، حيث يتراوح بين 140 و240 درجة وفقا للمحافظة والتخصص وسياسة القبول بكل مدرسة.

أقسام مدارس البترول 2026

تضم مدارس البترول عددا من التخصصات الفنية التي تمنح الطلاب فرصا متنوعة للعمل بعد التخرج، ومن أبرزها:

قسم البترول.

قسم الكهرباء.

قسم الميكانيكا.

قسم التبريد والتكييف.

قسم الحاسب الآلي.

قسم السيارات.