خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة

​تعتبر بطاقة التموين مصدر مهم للملايين من الأسر المصرية لتوفير السلع الغذائية والخبز المدعم. ومع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحديث قواعد البيانات وتنقية المنظومة لاستبعاد غير المستحقين (وفقًا لمحددات الدعم مثل امتلاك سيارة حديثة، استهلاك كهرباء مرتفع، أو مرتبات عالية)، قد يجد البعض أنفسهم مستبعدين بالخطأ.

و​إذا تم حذف بطاقتك التموينية أو أحد أفراد أسرتك وتعتقد أنك تستحق الدعم، يمكنك تقديم تظلم لإعادة تفعيلها. إليك الخطوات بالتفصيل والأوراق المطلوبة لضمان قبول التظلم.

​أولاً: خطوات تقديم التظلم (خطوة بخطوة)

و​أتاحت وزارة التموين تقديم التظلمات إلكترونيًا أو ورقيًا عبر مكاتب التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين:

​الاستعلام عن سبب الحذف: قبل البدء، قم بزيارة موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية"، أو توجه إلى أقرب ماكينة صرف صرف خبز/سلع لقراءة الرسالة المصاحبة بـ "بون الصرف" لمعرفة سبب الاستبعاد بدقة.

​تجهيز المستندات: قم بإعداد الأوراق الرسمية التي تثبت عدم صحة سبب الحذف (على سبيل المثال: إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، أحضر شهادة من المرور تثبت عكس ذلك).

​التوجه إلى مكتب التموين: اذهب إلى مكتب التموين التابع له حاملاً المستندات المطلوبة.

​ملء استمارة التظلم: اطلب "استمارة تظلم" من الموظف المختص وقم بملء البيانات بكل دقة، مع كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

​متابعة الطلب: يتم إرسال الطلبات إلى تسجيل وزارة التموين لفحصها، ويمكنك متابعة حالة الطلب عبر بوابات الإنترنت أو من خلال مكتب التموين بعد مرور أسبوعين إلى شهر من تقديم الطلب.

​ثانياً: المستندات المطلوبة بحسب "سبب الحذف"

و​تختلف الأوراق التي يجب تقديمها بناءً على المحدد الذي تم استبعادك بسببه، وهي كالتالي:

مرتبات حكومية أو معاشات عالية: مفردات مرتب حديثة ومعتمدة / بيان معاش من التأمينات يثبت دخل الأسرة.

امتلاك سيارة حديثة (موديل معين): شهادة معتمدة من الإدارة العامة للمرور تفيد بنوع وموديل السيارة أو عدم امتلاك سيارة.

شهادة معتمدة من الإدارة العامة للمرور تفيد بنوع وموديل السيارة أو عدم امتلاك سيارة. استهلاك كهرباء مرتفع: شهادة من شركة الكهرباء تفيد بمعدل الاستهلاك الشهري، أو إيصالات كهرباء لآخر 3 أشهر.

شهادة من شركة الكهرباء تفيد بمعدل الاستهلاك الشهري، أو إيصالات كهرباء لآخر 3 أشهر. حيازة زراعية كبيرة: شهادة من الجمعية الزراعية أو مديرية الزراعة تبين مساحة الحيازة الفعلية.

شهادة من الجمعية الزراعية أو مديرية الزراعة تبين مساحة الحيازة الفعلية. جمارك عالية أو تصدير: شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم وجود تعاملات جمركية أو قيمتها الفعلية.

شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بعدم وجود تعاملات جمركية أو قيمتها الفعلية. مصاريف مدارس دولية/خاصة: شهادة معتمدة من المدرسة تفيد بقيمة المصاريف السنوية الفعلية للأبناء

وفي جميع الحالات، يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين نفسها، مع صور شهادات ميلاد الأبناء المستبعدين.

​نصائح لضمان قبول طلب التظلم

​تحديث البيانات أولاً: تأكد من أن رقم الهاتف المحمول المسجل على البطاقة باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات، حيث تصل عليه رسائل القبول أو الرفض.

​الالتزام بالمواعيد: تقدم بالتظلم فور معرفة سبب الحذف ولا تنتظر، حيث تحدد الوزارة أحياناً مهلاً زمنية لاستقبال التظلمات.

​دقة المستندات: احرص على أن تكون كل الشهادات والأوراق مختومة بختم الشعار (النسر) من الجهات الحكومية الرسمية لضمان عدم رفض الطلب شكلياً.