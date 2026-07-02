زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق زيادة رسمية جديدة على أسعار تذاكر قطارات خطوط الوجه القبلي (الصعيد)، حيث تراوحت نسبة الزيادة ما بين 12.5% و25% شملت درجات السفر المختلفة (أولى مكيفة، ثانية مكيفة، وثالثة مكيفة).
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المرفق وتحديث أسطول القطارات.
ونقدم تفصيل المحطات والأسعار الجديدة للرحلات المنطلقة من محطة مصر بالقاهرة وصولًا إلى محافظات ومدن جنوب مصر:
أولًا: محطات جنوب الصعيد وأسوان
شهدت المحطات النهائية لخط الصعيد ارتفاعًا في أسعارها لتسجل الأرقام التالية:
القاهرة / السد العالي: بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 500 جنيه، بينما سجلت الدرجة الثانية 330 جنيهًا، والدرجة الثالثة المكيفة 260 جنيهًا.
القاهرة / أسوان: تحدد سعر الدرجة الأولى بـ 490 جنيهًا، والدرجة الثانية بـ 320 جنيهًا، والثالثة المكيفة بـ 250 جنيهًا.
القاهرة / دراو: بلغت تذكرة الدرجة الأولى 480 جنيهًا، والثانية 320 جنيهًا، والثالثة المكيفة 250 جنيهًا.
القاهرة / كوم أمبو: استقرت الدرجة الأولى عند 480 جنيهًا، والدرجة الثانية عند 310 جنيهات، والثالثة المكيفة عند 250 جنيهًا.
القاهرة / كلابشة: تساوت مع كوم أمبو لتسجل الأولى 480 جنيهًا، والثانية 310 جنيهات، والثالثة المكيفة 250 جنيهًا.
القاهرة / سلوا: جاءت بقيمة 450 جنيهًا للدرجة الأولى، و310 جنيهات للدرجة الثانية، و240 جنيهًا للدرجة الثالثة المكيفة.
ثانيًا: قطارات محافظة الأقصر
جاءت أسعار التذاكر للمتوجهين إلى مراكز ومحطات الأقصر على النحو التالي:
القاهرة / إدفو: بلغت قيمة تذكرة الدرجة الأولى 440 جنيهًا، والدرجة الثانية 310 جنيهات، والثالثة المكيفة 250 جنيهًا.
القاهرة / السباعية: سجلت الدرجة الأولى 440 جنيهًا، والدرجة الثانية 290 جنيهًا، والثالثة المكيفة 230 جنيهًا.
القاهرة / إسنا: تحددت بـ 430 جنيهًا للدرجة الأولى، و290 جنيهًا للدرجة الثانية، و230 جنيهًا للثالثة المكيفة.
القاهرة / أرمنت: بلغت سعر تذكرة الأولى 420 جنيهًا، والثانية 290 جنيهًا، والثالثة المكيفة 230 جنيهًا.
القاهرة / الأقصر: استقر سعر تذكرة الدرجة الأولى عند 410 جنيهات، والدرجة الثانية عند 290 جنيهًا، بينما بلغت الثالثة المكيفة 230 جنيهًا.
ثالثًا: قطارات محافظتي سوهاج وقنا
وتضم هذه المجموعة شريحة واسعة من مراكز المحافظتين وجاءت أسعارها كالآتي:
القاهرة / طما: تحددت بـ 300 جنيه للأولى، و230 جنيهًا للثانية، و170 جنيهًا للثالثة المكيفة.
القاهرة / طهطا والمراغة: تساوت المحطتان لتسجلا 320 جنيهًا للدرجة الأولى، و230 جنيهًا للثانية، و170 جنيهًا للثالثة المكيفة.
القاهرة / سوهاج: بلغت تذكرة الأولى 330 جنيهًا، والثانية 230 جنيهًا، والثالثة المكيفة 180 جنيهًا.
القاهرة / المنشاة وجرجا: تطابقت أسعارهما لتصبح 330 جنيهًا للدرجة الأولى، و240 جنيهًا للثانية، و180 جنيهًا للثالثة المكيفة.
القاهرة / البلينا: سجلت الأولى 350 جنيهًا، والثانية 250 جنيهًا، والثالثة المكيفة 180 جنيهًا.
القاهرة / أبو طشت، فرشوط، ونجع حمادي: توحدت أسعار هذه المحطات المتتالية لتسجل الدرجة الأولى 360 جنيهًا، والدرجة الثانية 250 جنيهًا، والدرجة الثالثة المكيفة 200 جنيه.
القاهرة / دشنا: بلغت تذكرة الأولى 380 جنيهًا، والثانية 260 جنيهًا، والثالثة المكيفة 200 جنيه.
القاهرة / قنا: تحدد السعر بـ 390 جنيهًا للدرجة الأولى، و260 جنيهًا للدرجة الثانية، و210 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة.
القاهرة / قفط: سجلت الأولى 390 جنيهًا، والثانية 290 جنيهًا، والثالثة المكيفة 230 جنيهًا.
رابعًا: قطارات محافظة أسيوط
أما بالنسبة للمتوجهين إلى محافظة أسيوط ومراكزها، فقد جاءت لوحة الأسعار كالتالي:
القاهرة / أبو تيج: بلغت القيمة 300 جنيه للدرجة الأولى، و230 جنيهًا للثانية، و170 جنيهًا للثالثة المكيفة.
القاهرة / أسيوط: استقر سعر الدرجة الأولى عند 290 جنيهًا، والدرجة الثانية عند 210 جنيهات، والثالثة المكيفة عند 160 جنيهًا.
القاهرة / منفلوط ومنقباد: تساوت أسعارهما عند 290 جنيهًا للأولى، و210 جنيهات للثانية، و150 جنيهًا للثالثة المكيفة.
القاهرة / القوصية: بلغت تذكرة الأولى 270 جنيهًا، والثانية 200 جنيه، والثالثة المكيفة 150 جنيهًا.
القاهرة / ديروط: سجلت الدرجة الأولى 250 جنيهًا، والدرجة الثانية 200 جنيه، والدرجة الثالثة المكيفة 150 جنيهًا.
خامسًا: قطارات محافظة المنيا
جاءت أسعار التذاكر لمحطات عروس الصعيد على النحو الآتي:
القاهرة / دير مواس، ملوي، وأبو قرقاص: توحدت القيمة السعرية لهذه المراكز لتسجل الدرجة الأولى 250 جنيهًا، والدرجة الثانية 200 جنيه، والدرجة الثالثة المكيفة 140 جنيهًا.
القاهرة / المنيا (المدينة): بلغت سعر تذكرة الأولى 230 جنيهًا، والثانية 170 جنيهًا، والثالثة المكيفة 140 جنيهًا.
القاهرة / بني مزار ومغاغة: تساوت المحطتان لتسجلا 200 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيهًا للثانية، و110 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة.
سادسًا: قطارات محافظة بني سويف
وباعتبارها أولى محافظات شمال الصعيد والقريبة من العاصمة، جاءت أسعارها مخفضة نسبيًا مقارنة بباقي الخط:
القاهرة / الفشن: بلغت قيمة تذكرة الدرجة الأولى 170 جنيهًا، والدرجة الثانية 140 جنيهًا، والثالثة المكيفة 110 جنيهات.
القاهرة / ببا: سجلت الأولى 170 جنيهًا، والثانية 130 جنيهًا، والثالثة المكيفة 110 جنيهات.
القاهرة / بني سويف (المدينة): استقرت عند 150 جنيهًا للدرجة الأولى، و120 جنيهًا للدرجة الثانية، و90 جنيهًا فقط للدرجة الثالثة المكيفة.