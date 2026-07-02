زيادة في تذاكر السكة الحديد.. قائمة أسعار قطارات الصعيد

​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق زيادة رسمية جديدة على أسعار تذاكر قطارات خطوط الوجه القبلي (الصعيد)، حيث تراوحت نسبة الزيادة ما بين 12.5% و25% شملت درجات السفر المختلفة (أولى مكيفة، ثانية مكيفة، وثالثة مكيفة).

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المرفق وتحديث أسطول القطارات.

​ونقدم تفصيل المحطات والأسعار الجديدة للرحلات المنطلقة من محطة مصر بالقاهرة وصولًا إلى محافظات ومدن جنوب مصر:

​أولًا: محطات جنوب الصعيد وأسوان

​شهدت المحطات النهائية لخط الصعيد ارتفاعًا في أسعارها لتسجل الأرقام التالية:

​القاهرة / السد العالي: بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 500 جنيه، بينما سجلت الدرجة الثانية 330 جنيهًا، والدرجة الثالثة المكيفة 260 جنيهًا.

​القاهرة / أسوان: تحدد سعر الدرجة الأولى بـ 490 جنيهًا، والدرجة الثانية بـ 320 جنيهًا، والثالثة المكيفة بـ 250 جنيهًا.

​القاهرة / دراو: بلغت تذكرة الدرجة الأولى 480 جنيهًا، والثانية 320 جنيهًا، والثالثة المكيفة 250 جنيهًا.

​القاهرة / كوم أمبو: استقرت الدرجة الأولى عند 480 جنيهًا، والدرجة الثانية عند 310 جنيهات، والثالثة المكيفة عند 250 جنيهًا.

​القاهرة / كلابشة: تساوت مع كوم أمبو لتسجل الأولى 480 جنيهًا، والثانية 310 جنيهات، والثالثة المكيفة 250 جنيهًا.

​القاهرة / سلوا: جاءت بقيمة 450 جنيهًا للدرجة الأولى، و310 جنيهات للدرجة الثانية، و240 جنيهًا للدرجة الثالثة المكيفة.

​ثانيًا: قطارات محافظة الأقصر

​جاءت أسعار التذاكر للمتوجهين إلى مراكز ومحطات الأقصر على النحو التالي:

​القاهرة / إدفو: بلغت قيمة تذكرة الدرجة الأولى 440 جنيهًا، والدرجة الثانية 310 جنيهات، والثالثة المكيفة 250 جنيهًا.

​القاهرة / السباعية: سجلت الدرجة الأولى 440 جنيهًا، والدرجة الثانية 290 جنيهًا، والثالثة المكيفة 230 جنيهًا.

​القاهرة / إسنا: تحددت بـ 430 جنيهًا للدرجة الأولى، و290 جنيهًا للدرجة الثانية، و230 جنيهًا للثالثة المكيفة.

​القاهرة / أرمنت: بلغت سعر تذكرة الأولى 420 جنيهًا، والثانية 290 جنيهًا، والثالثة المكيفة 230 جنيهًا.

​القاهرة / الأقصر: استقر سعر تذكرة الدرجة الأولى عند 410 جنيهات، والدرجة الثانية عند 290 جنيهًا، بينما بلغت الثالثة المكيفة 230 جنيهًا.

​ثالثًا: قطارات محافظتي سوهاج وقنا

و​تضم هذه المجموعة شريحة واسعة من مراكز المحافظتين وجاءت أسعارها كالآتي:

​القاهرة / طما: تحددت بـ 300 جنيه للأولى، و230 جنيهًا للثانية، و170 جنيهًا للثالثة المكيفة.

​القاهرة / طهطا والمراغة: تساوت المحطتان لتسجلا 320 جنيهًا للدرجة الأولى، و230 جنيهًا للثانية، و170 جنيهًا للثالثة المكيفة.

​القاهرة / سوهاج: بلغت تذكرة الأولى 330 جنيهًا، والثانية 230 جنيهًا، والثالثة المكيفة 180 جنيهًا.

​القاهرة / المنشاة وجرجا: تطابقت أسعارهما لتصبح 330 جنيهًا للدرجة الأولى، و240 جنيهًا للثانية، و180 جنيهًا للثالثة المكيفة.

​القاهرة / البلينا: سجلت الأولى 350 جنيهًا، والثانية 250 جنيهًا، والثالثة المكيفة 180 جنيهًا.

​القاهرة / أبو طشت، فرشوط، ونجع حمادي: توحدت أسعار هذه المحطات المتتالية لتسجل الدرجة الأولى 360 جنيهًا، والدرجة الثانية 250 جنيهًا، والدرجة الثالثة المكيفة 200 جنيه.

​القاهرة / دشنا: بلغت تذكرة الأولى 380 جنيهًا، والثانية 260 جنيهًا، والثالثة المكيفة 200 جنيه.

​القاهرة / قنا: تحدد السعر بـ 390 جنيهًا للدرجة الأولى، و260 جنيهًا للدرجة الثانية، و210 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة.

​القاهرة / قفط: سجلت الأولى 390 جنيهًا، والثانية 290 جنيهًا، والثالثة المكيفة 230 جنيهًا.

​رابعًا: قطارات محافظة أسيوط

​أما بالنسبة للمتوجهين إلى محافظة أسيوط ومراكزها، فقد جاءت لوحة الأسعار كالتالي:

​القاهرة / أبو تيج: بلغت القيمة 300 جنيه للدرجة الأولى، و230 جنيهًا للثانية، و170 جنيهًا للثالثة المكيفة.

​القاهرة / أسيوط: استقر سعر الدرجة الأولى عند 290 جنيهًا، والدرجة الثانية عند 210 جنيهات، والثالثة المكيفة عند 160 جنيهًا.

​القاهرة / منفلوط ومنقباد: تساوت أسعارهما عند 290 جنيهًا للأولى، و210 جنيهات للثانية، و150 جنيهًا للثالثة المكيفة.

​القاهرة / القوصية: بلغت تذكرة الأولى 270 جنيهًا، والثانية 200 جنيه، والثالثة المكيفة 150 جنيهًا.

​القاهرة / ديروط: سجلت الدرجة الأولى 250 جنيهًا، والدرجة الثانية 200 جنيه، والدرجة الثالثة المكيفة 150 جنيهًا.

​خامسًا: قطارات محافظة المنيا

​جاءت أسعار التذاكر لمحطات عروس الصعيد على النحو الآتي:

​القاهرة / دير مواس، ملوي، وأبو قرقاص: توحدت القيمة السعرية لهذه المراكز لتسجل الدرجة الأولى 250 جنيهًا، والدرجة الثانية 200 جنيه، والدرجة الثالثة المكيفة 140 جنيهًا.

​القاهرة / المنيا (المدينة): بلغت سعر تذكرة الأولى 230 جنيهًا، والثانية 170 جنيهًا، والثالثة المكيفة 140 جنيهًا.

​القاهرة / بني مزار ومغاغة: تساوت المحطتان لتسجلا 200 جنيه للدرجة الأولى، و150 جنيهًا للثانية، و110 جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة.

​سادسًا: قطارات محافظة بني سويف

و​باعتبارها أولى محافظات شمال الصعيد والقريبة من العاصمة، جاءت أسعارها مخفضة نسبيًا مقارنة بباقي الخط:

​القاهرة / الفشن: بلغت قيمة تذكرة الدرجة الأولى 170 جنيهًا، والدرجة الثانية 140 جنيهًا، والثالثة المكيفة 110 جنيهات.

​القاهرة / ببا: سجلت الأولى 170 جنيهًا، والثانية 130 جنيهًا، والثالثة المكيفة 110 جنيهات.

​القاهرة / بني سويف (المدينة): استقرت عند 150 جنيهًا للدرجة الأولى، و120 جنيهًا للدرجة الثانية، و90 جنيهًا فقط للدرجة الثالثة المكيفة.