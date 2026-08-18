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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفوج الأول يغادر اليوم.. مصر تبدأ رحلة دورة المتوسط تارانتو 2026

بعثة مصر
بعثة مصر
محمد سمير

غادر اليوم الثلاثاء أول أفواج البعثة المصرية متجهة إلى مدينة تارانتو الإيطالية، لبدء المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 21 أغسطس الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل.

ويضم الفوج الأول منتخبي الكرة الطائرة للرجال والسيدات بإجمالي 29 فردًا، إلى جانب بعثة الكانوي والكياك، واللواء أحمد كامل، نائب رئيس البعثة، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بالإضافة إلى البعثة الطبية.

وتتحرك أفواج البعثة المصرية وفق جدول زمني تم إعداده بما يتناسب مع مواعيد منافسات كل لعبة، حيث يشهد غدًا الأربعاء 19 أغسطس سفر وفود جديدة، في مقدمتها المصارعة الرومانية بـ11 فردًا، والملاكمة بـ9 أفراد، والسباحة بـ3 أفراد، والسلاح بـ3 أفراد، إلى جانب وفود الرماية والجمباز وفق المواعيد المحددة لكل منافسة.

وفي 20 أغسطس، تتحرك بعثة كرة اليد، التي تضم 20 فردًا، حيث تبدأ منافساتها في 22 أغسطس وتمتد إلى الأول من سبتمبر، على أن تعود البعثة في الثاني من سبتمبر.

وفي اليوم نفسه، تتحرك بعثة الرماية Shotgun وتضم 3 أفراد، بينما يغادر وفد الرماية P/R المكون من 4 أفراد يوم 21 أغسطس.

كما تتحرك بعثة المصارعة النسائية، التي تضم 5 أفراد، يوم 21 أغسطس، على أن تبدأ منافساتها في 22 أغسطس وتعود البعثة في 26 أغسطس.

وتتواصل موجات السفر يومي 22 و23 أغسطس، مع وصول عدد من الألعاب إلى تارانتو وفق توقيتات ترتبط مباشرة بمواعيد انطلاق منافساتها.

وتضم قائمة الوفود: تنس الطاولة والريشة بـ4 أفراد، والجمباز الإيقاعي بـ4 أفراد، وسباحة الزعانف بـ14 فردًا، وتنس الطاولة بـ9 أفراد، والشراع بـ3 أفراد، والجودو بـ8 أفراد، والتجديف بـ12 فردًا، وكرة السلة 3×3 بـ9 أفراد.

وتتحرك يومي 26 و27 أغسطس وفود أخرى، بينها ألعاب القوى بـ11 فردًا، والجمباز الفني بـ11 فردًا، والفروسية بـ3 أفراد.

ولا تتزامن جميع رحلات السفر مع بداية الدورة، إذ تبدأ بعض الألعاب منافساتها في الأيام الأخيرة، ولذلك تتأخر رحلات سفرها إلى 27 و28 و29 أغسطس.

ويأتي في مقدمة هذه الوفود منتخب رفع الأثقال، الذي يضم 13 فردًا، حيث يسافر يوم 28 أغسطس، بينما تقام منافساته خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، على أن تكون العودة في 3 سبتمبر.

كما يسافر وفد الكاراتيه، الذي يضم 13 فردًا، يوم 29 أغسطس، فيما تبدأ منافساته في الأول من سبتمبر وتستمر حتى الثاني منه، على أن تكون العودة في الثالث من سبتمبر.

وكانت الفوج الاستكشافي للفراعنة قد وصل إلى إيطاليا امس الاثنين ، استعدادًا لاستقبال أفواج البعثة المصرية وترتيب إقامتها وتحركاتها، وفق جدول سفر باقي وفود الألعاب الرياضية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ويشهد ملف المشاركة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط تنسيقًا مستمرًا بين الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمتابعة مختلف الترتيبات الخاصة بالمشاركة المصرية.

وتأتي في مقدمة هذه الترتيبات إجراءات السفر والإقامة، وتنسيق البعثة، ومتابعة احتياجات اللاعبين والأجهزة الفنية، بما يضمن توفير أفضل الظروف أمام المنتخبات واللاعبين المصريين قبل وأثناء المنافسات، إلى جانب المتابعة المستمرة لكل المستجدات والعمل على سرعة إنهاء أي إجراءات أو ترتيبات مرتبطة بالمشاركة المصرية.

ويترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويعاونه نائباه في رئاسة البعثة، اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، واللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

دورة المتوسط تارانتو 2026 البعثة المصرية مدينة تارانتو الإيطالي دورة ألعاب البحر المتوسط

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