صراع ناري على بطاقتي النهائي في"خليجي 27".. السعودية تصطدم بقطر.. والإمارات تواجه عُمان

تدخل منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" مرحلة الحسم بعدما حجزت منتخبات السعودية وقطر والإمارات وعُمان مقاعدها في الدور نصف النهائي لتصبح المواجهات الأربع السابقة مجرد صفحة من الماضي ويبدأ الصراع الحقيقي على اللقب من مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين.

وتتجه الأنظار إلى القمة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره القطري في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والتاريخية قبل أن يكون الموعد مع صدام آخر يجمع الإمارات وعُمان في مباراة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات خصوصًا بعد الطريقة الدرامية التي عبر بها المنتخب العُماني إلى المربع الذهبي.

السعودية تبحث عن مواصلة العلامة الكاملة أمام قطر

يخوض المنتخب السعودي نصف النهائي بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مشوارًا مثاليًا في دور المجموعات نجح خلاله في حصد العلامة الكاملة والتربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وبدأ "الأخضر" مشواره في البطولة بانتصار صعب على الكويت بهدف دون رد قبل أن يوجه رسالة قوية بفوزه على عُمان بثلاثية نظيفة ثم أنهى مرحلة المجموعات بانتصار جديد على العراق بهدفين دون مقابل.

ولم يكن تفوق المنتخب السعودي مرتبطًا بالنتائج فقط وإنما امتد إلى أرقامه الدفاعية والهجومية بعدما سجل 6 أهداف خلال مبارياته الثلاث في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه طوال الدور الأول ليؤكد امتلاكه قدرًا واضحًا من التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

وتمنح هذه البداية القوية المدير الفني اليوناني دونيس دفعة مهمة قبل مواجهة قطر إلا أن اختبار نصف النهائي يختلف بصورة كاملة عن مباريات دور المجموعات في ظل انتهاء هامش الخطأ ودخول البطولة مرحلة المواجهات الإقصائية.

ويعي دونيس أن الحفاظ على الشخصية التي ظهر بها المنتخب السعودي سيكون أحد مفاتيح عبور قطر خاصة أن المواجهة لا تحتمل التعويض وهو ما يفرض على لاعبي "الأخضر" التعامل مع تفاصيل المباراة بأقصى درجات التركيز.

وفي الوقت نفسه تفرض الحالة البدنية نفسها على حسابات المنتخب السعودي بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب الإصابات التي حرمت الجهاز الفني من بعض العناصر.

وتأكد غياب زكريا هوساوي عن المباريات المقبلة فيما يترقب الجهاز الفني الموقف النهائي لحسان تمبكتي وسط غيابات أخرى شهدتها قائمة المنتخب خلال مشواره في البطولة.

ورغم هذه الظروف أثبت المنتخب السعودي قدرته على التعامل مع الغيابات بعدما نجح الجهاز الفني في إجراء تغييرات على مستوى التشكيل وطريقة اللعب دون أن تتأثر النتائج وهو ما يمنحه أكثر من خيار في مواجهة قطر.

كما ينتظر "الأخضر" دعم جماهيري كبير في ظل إقامة المباراة على الأراضي السعودية وهو عامل إضافي يسعى أصحاب الأرض إلى استثماره من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

قطر.. خبرة "العنابي" أمام قوة صاحب الأرض

على الجانب الآخر يدخل المنتخب القطري مباراة نصف النهائي دون أن يعرف طعم الخسارة في دور المجموعات بعدما جمع 7 نقاط في المجموعة الثانية.

واستهل "العنابي" مشواره بالفوز على البحرين ثم واصل نتائجه الإيجابية أمام اليمن قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل مع الإمارات ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في المركز الثاني.

ويمتلك المنتخب القطري سلاحًا دفاعيًا لافتًا بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال مبارياته الثلاث وهو ما يضع دفاع "العنابي" أمام اختبار قوي عندما يواجه منتخبًا سعوديًا نجح في التسجيل خلال جميع مبارياته بالبطولة.

وتبقى مشاركة أكرم عفيف واحدة من أبرز علامات الاستفهام داخل المنتخب القطري بعدما كشف الإسباني لوبيتيجي المدير الفني للفريق عن تعرض اللاعب لوعكة صحية دون حسم موقفه النهائي من المشاركة.

ويمثل عفيف أحد أهم مفاتيح اللعب في المنتخب القطري وبالتالي فإن جاهزيته ستظل من الملفات التي تشغل الجهاز الفني قبل إطلاق صافرة البداية.

تفوق سعودي واضح في تاريخ مواجهات الخليج

وتحمل مواجهة السعودية وقطر تاريخًا طويلًا في بطولة كأس الخليج إذ سبق أن التقى المنتخبان 22 مرة في المسابقة.

وتميل الكفة التاريخية بوضوح إلى المنتخب السعودي الذي حقق 10 انتصارات مقابل 3 انتصارات للمنتخب القطري بينما انتهت 9 مواجهات بالتعادل.

كما يتفوق "الأخضر" على المستوى التهديفي بعدما سجل لاعبوه 34 هدفًا في شباك قطر مقابل 14 هدفًا أحرزها المنتخب القطري.

ويتصدر الأسطورة السعودية ماجد عبد الله قائمة هدافي مواجهات المنتخبين في كأس الخليج بعدما سجل 7 أهداف في شباك "العنابي".

وتعيد مواجهة نصف النهائي إلى الأذهان آخر لقاء جمع المنتخبين في البطولة عندما التقيا في نصف نهائي نسخة 2019 التي أقيمت في قطر وحسم المنتخب السعودي المباراة بهدف دون مقابل ليحجز وقتها مقعده في النهائي.

الإمارات وعُمان.. صدام بين "الأبيض" والطريق الصعب

وفي نصف النهائي الآخر يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره العُماني في مواجهة مختلفة تمامًا في تفاصيلها بين منتخب أنهى دور المجموعات بصورة قوية وآخر احتاج إلى سيناريو استثنائي من أجل الوصول إلى المربع الذهبي.

وأنهت الإمارات دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعدما استهلت مشوارها بفوز كبير على اليمن برباعية نظيفة ثم تغلبت على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن تتعادل مع قطر 1-1 في الجولة الأخيرة.

وسجل المنتخب الإماراتي 8 أهداف خلال مبارياته الثلاث مقابل هدف واحد فقط اهتزت به شباكه ليقدم نفسه كأحد المنتخبات الأكثر توازنًا في البطولة حتى الآن.

أما المنتخب العُماني فكانت رحلته إلى نصف النهائي أكثر إثارة وتعقيدًا بعدما تعادل مع العراق 1-1 في الجولة الأولى ثم خسر أمام السعودية بثلاثية نظيفة قبل أن يدخل الجولة الأخيرة وهو مطالب بتحقيق نتيجة تمنحه فرصة المنافسة على التأهل.

وتمكن "الأحمر" من قلب تأخره أمام الكويت إلى انتصار مثير بنتيجة 3-1 بعدما سجل ناصر الرواحي هدفين وأضاف مصعب الشقصي هدفًا آخر ليصل رصيده إلى 4 نقاط.

لكن الإثارة لم تتوقف عند صافرة النهاية بعدما تساوى المنتخب العُماني مع العراق في معايير التأهل لتدخل الحسابات مرحلة غير مسبوقة انتهت باللجوء إلى القرعة لحسم بطاقة العبور.

وبعد لحظات من الاحتفال بالتأهل داخل الملعب انتظر المنتخب العُماني حسم الموقف رسميًا قبل أن تبتسم القرعة له وتمنحه بطاقة نصف النهائي ليواصل مشواره في البطولة وسط سيناريو درامي.