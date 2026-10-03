حالة الطقس اليوم السبت.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار ونشاط الرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على عدد من المناطق خلال ساعات النهار، مع اعتدال الطقس ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية وفقاً لما ذكره برنامج صباح البلد.

وتتزامن حالة الطقس المتوقعة مع ظهور عدد من الظواهر الجوية، من بينها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة، خاصة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات

تشير توقعات الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة بين مناطق الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية في عدد من مدن جنوب الصعيد.

أما القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 31 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لتصل الصغرى إلى 21 درجة مئوية في القاهرة.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة، خاصة في الفترات التي تقل فيها الرؤية الأفقية.

وتظهر الشبورة ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، إلى جانب فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، خاصة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وأجزاء من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

نشاط الرياح اليوم السبت

وتتوقع خرائط الطقس نشاط الرياح على فترات متقطعة، خاصة على المناطق المكشوفة، بالتزامن مع باقي الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات النهار.

وتتواصل متابعة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، خاصة مع اختلاف الأجواء بين المناطق خلال ساعات النهار والليل.