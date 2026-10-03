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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من التحصينات لدعم الصادرات.. أبرز 10 تحركات لـ«الزراعة» خلال أسبوع

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي، في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر الجاري.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عن حصاد أنشطتها خلال الأسبوع الجاري، والذي شهد تحركات مكثفة لدعم الاستثمار الزراعي، وتعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الخدمات البيطرية، إلى جانب تطوير منظومة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة الصادرات.

وفيما يتعلق بنشاط علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد شارك الوزير في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما استعرض استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي والتحول الأخضر خلال لقاء مع «روتاري القاهرة»، وبحث سبل دعم الاستثمار الزراعي مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية، مع التأكيد على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

وفي ملف التعاون الدولي والاستثمار، شارك مركز بحوث الصحراء في برنامج دولي بالصين حول مكافحة التصحر والزراعة البيئية، كما تم الإعلان عن مشروع جديد لإنتاج الأعلاف باستثمارات صينية بالتعاون مع شركة «New Hope»، في إطار دعم التصنيع الزراعي وتوطين التكنولوجيا. 

كما شارك رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في المؤتمر العالمي للصحة الواحدة بإيطاليا، إلى جانب تنظيم ويبنار إقليمي بالتعاون مع منظمة «الفاو» لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.

وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية، واصلت الوزارة جهودها في تحصين الماشية، حيث تم تنفيذ أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتنظيم 269 قافلة بيطرية مجانية لخدمة 276 قرية، مع تقديم خدمات علاجية وتشخيصية لأكثر من 114 ألف رأس ماشية و153 ألف طائر. 

كما تم رش 30 ألف رأس لمكافحة الطفيليات، وتجريع 52 ألف حالة، وعلاج 24 ألف حالة باطنية، إلى جانب تنفيذ 1157 تدخلًا جراحيًا وعلاج 5716 حالة تناسلية.

وفي إطار دعم الإنتاج الزراعي، تم التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا بمحافظتي الجيزة والمنيا بالتعاون مع اتحاد المصدرين والتحالف العربي، إلى جانب دعم منظومة الزراعة التعاقدية وتسويق محصول السمسم بمحافظة الغربية، وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية لحماية المحاصيل في شمال وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بملف سلامة الغذاء والمبيدات، تم تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية كجهة تدريب واستشارات في مجالات الجودة وسلامة الغذاء، وتنفيذ برنامج تدريبي بمحافظة سوهاج حول الأساليب الحديثة في مكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتشريعات بالتعاون مع «الفاو».

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، أطلقت الوزارة برنامجًا متكاملًا لتطوير الصادرات الزراعية المصرية، كما تم تدريب 14 طالبًا من رومانيا على تقنيات الفحص ونقل الأجنة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإنتاج الزراعي والبيطري.

وفي مجال البحث العلمي، تم تنفيذ مشروع «يو كافي» لزيادة إنتاجية القمح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، كما حصد معهد بحوث الصحة الحيوانية 4 جوائز دولية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للطب البيطري، في إطار دعم الابتكار والأبحاث التطبيقية بالمراكز البحثية.

الزراعة وزارة الزراع الاستثمار الزراعي التعاون الدولي الخدمات البيطرية

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