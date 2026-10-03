الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية

قال المدعي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم "السبت"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 حاول تنفيذ هجوم "إرهابي" أثناء الرحلة.

وأفاد المدعي العام بأن مساعد الطيار هاجم الطيار داخل قمرة القيادة بفأس وحاول السيطرة على الطائرة.

وأضاف أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه وأي صلات ذات صلة، فضلاً عن فحص الأدلة المادية والرقمية.

وسبق وأعلنت فلاي دبي أمس الجمعة عن بدء تحقيق رسمي شامل في حادثة أمنية وقعت في قمرة قيادة رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر.

وقال الرئيس التنفيذي، غيث الغيث، في بيان: "من المهم أن نسمح لهذه العملية بالكشف عن الحقائق".

