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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الجرام بـ 1500 جنيه .. اعترافات وليد الغزالي أمام النيابة

القبض علي وليد الغزالي
القبض علي وليد الغزالي
كريم ناصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة في اتهام الشاعر والملحن وليد الغزالي وآخر بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع الأول، عن أقوال تفصيلية أدلى بها الغزالي بشأن تعاطيه لمخدري الآيس والكوكايين، وعلاقته بالمتهم الآخر.

وأقر الغزالي، خلال التحقيقات، أنه يتحصل على مخدر الآيس من شخص يدعى إبراهيم محمد، موضحًا أن الأخير اعتاد إمداده بالمخدر على فترات متباعدة، بينما نفى في البداية الاتجار بالمواد المخدرة، مؤكدًا أنه يتعاطاها.

وبفحص هاتفه المحمول، عثرت جهات التحقيق، بحسب ما ورد بالأوراق، على محادثات عبر تطبيق «واتساب» مع عدد من الأشخاص يطلبون منه الحصول على مخدر الآيس مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهته بالمحادثات، أقر  أن هؤلاء من أصدقائه المقربين، وأنه يجلب لهم المخدر، موضحًا أنه يحصل على 1500 جنيه مقابل الجرام، وأنه كان يعطيهم كميات تتراوح بين نصف جرام وجرام.

وليد الغزالي القبض علي وليد الغزالي الشرطة

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