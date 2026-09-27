تعليم الدقهلية عقب التعدي على طالب بمطواة: إحالة مسؤولي المدرسة إلى التحقيق

قرر الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اتخاذ إجراءات عقابية ضد إدارة مدرسة محمد أنيس الثانوية بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، وذلك بسبب تعدي طالبين على زميلهما بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بجرح قطعي.

كما تقرر إحالة مدير المدرسة، ومشرفين اليوم، ومسؤول الفناء للتحقيق، وذلك لإهمالهم في متابعة الطلاب، وتطبيق الانضباط داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مديرية أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ ، بتعدي طالبين على زميلهما بمدرسة محمد أنيس الثانوية بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة طالب يدعى محمد محمود حسب 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، بجرح قطعي بطول 32سم .

وبسؤال المصاب اتهم كل من: إيهاب ص.ح. 16 عاما ، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بقرية الخيارية التابعة لمركز المنصورة، وكريم ج.ح.، 16 عاما ، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بقرية الخيارية، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب مشادة كلامية بينهم، ما تسبب في حدوث إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، تم نقل الطالب المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة.