خلال مشادة.. إصابة طالب بعد التعدي عليه بـ"مطواه" داخل إحدى مدارس الدقهلية

أصيب طالب بمدرسة محمد أنيس الثانوية بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بجرح قطعي بالظهر بطول 32 سم، وذلك إثر تعدي زميليه عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" خلال اليوم الدراسي، بسبب مشادة كلامية بينهما.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة، وتعدي طالبين على زميلهما بمدرسة محمد أنيس الثانوية بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة طالب يدعى محمد محمود حسب 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، بجرح قطعي بالظهر بطول 32سم.

وبسؤال المصاب اتهم إثنين من زملائه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، ما تسبب في حدوث إصابته.

تم نقل الطالب المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.