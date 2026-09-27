تضم قوات أمريكية.. تحقيق بريطاني واسع في واقعة أمنية قرب قاعدة فيرفورد الجوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الأشخاص الخمسة الذين ألقت السلطات البريطانية القبض عليهم قرب قاعدة سلاح الجو الملكي «فيرفورد» كانوا يخططون لإلحاق أضرار جسيمة، مشيرًا إلى تعاون السلطات الأمريكية والبريطانية في القضية.

وأوضح ترامب أن المشتبه بهم كانوا قيد المتابعة لفترة قبل توقيفهم، مشيدًا بعملية الاعتقال التي نفذتها السلطات البريطانية، ومشيرًا إلى أن الحادث كان ينطوي على خطر وقوع هجوم كبير.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت توليها التحقيق في الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد بمقاطعة جلوسترشير، بعدما تلقت الشرطة بلاغًا في الساعات الأولى من صباح الأحد بشأن ثلاث مركبات مشبوهة بدت متجهة نحو القاعدة.

وتحركت قوات مسلحة إلى المنطقة وألقت القبض على خمسة رجال للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل إعادة توقيفهم للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب البريطاني. وأكدت الشرطة أن الرجال الخمسة لا يزالون قيد الاحتجاز وأن التحقيق في مراحله الأولى.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة، فيما جرى إجلاء سكان عشرات المنازل احترازيًا، ووصل خبراء من الجيش لفحص المركبات والمواد محل الاشتباه.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى استخدام القوات الجوية الأمريكية قاعدة فيرفورد، بينما تواصل السلطات البريطانية التحقيق لتحديد طبيعة المخطط المحتمل ودوافع المشتبه بهم. وحتى الآن، لم تعلن الشرطة البريطانية رسميًا الجهة التي ربما تقف وراء الواقعة.