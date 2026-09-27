إعفاء 5 أندية من الدور التمهيدي.. نتائج قرعة كأس مصر لكرة السلة سيدات

أجريت مراسم قرعة بطولة كأس مصر للسيدات لكرة السلة للموسم الرياضي 2026-2027، بصالة ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بمشاركة 11 فريقًا، بحضور عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

شهدت القرعة حضور الكابتن محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء المستشار محمد محرم، والدكتور مصطفى فوزي، والعقيد أحمد الشرقاوي، إلى جانب ممثلي ومندوبي الأندية المشاركة.

وتقرر إعفاء 5 أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي، والتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وهي: سبورتنج، وشباب العمال، والجزيرة، وهليوبوليس، والأهلي.

وجاءت المواجهات المرتقبة على النحو التالي:

• سبورتنج × شباب العمال

• الجزيرة × الفائز من (الزمالك × الصيد)

• هليوبوليس × الفائز من (سموحة × البنك الأهلي)

• الأهلي × الفائز من (مصر للتأمين × نيو جيزة)