سيني جونة للمواهب الناشئة يطلق بودكاست "لقاء مع الخبراء"

أعلن برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة التابع لمهرجان الجونة السينمائي عن إطلاق بودكاست "لقاء مع الخبراء"، الذي يضم رؤى ونقاشات مستخلصة من فعاليات سيني جونة للمواهب الناشئة التي تمت خلال الدورة الثامنة من المهرجان العام الماضي، إلى جانب أبرز ما جاء في جلسات "لقاء مع الخبراء"، ومحتوى أصلي يهدف بشكل خاص إلى تقديم رؤى حول الأنشطة التي شارك فيها المشاركون خلال تجربتهم في سيني جونة للمواهب الناشئة.

وقالت حياة الجويلي، رئيسة سيني جونة للمواهب الناشئة: "في كل دورة، يستقبل البرنامج حوالي 1000 طلب من فنانين وصناع سينما شباب يأملون في المشاركة في فعاليات المهرجان، وقد أُطلق البودكاست لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج إلى ما يتجاوز فقط الذين تم اختيارهم للمشاركة العام الماضي، وإتاحة المحتوى لعدد أكبر من الأشخاص فرصة الاستفادة من ثروة المعرفة والخبرات التي يشاركها خبراؤنا".

وقد شارك أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، الرؤية ذاتها.

وأضاف أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: «لطالما آمنا بأن الفنانين الشباب من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحاجة إلى الأدوات التي تساعدهم على تنمية مواهبهم، وإلى شعور بالانتماء إلى مجتمع يساندهم، وكان هذا هو الدافع الرئيسي وراء تطوير سيني جونة لدعم المواهب الناشئة، ويمثل البودكاست إحدى الطرق التي نوسع من خلالها هذه التجربة لتتجاوز مدة المهرجان، فهو يمنح من لم تتح لهم فرصة الحضور العام الماضي إمكانية الاستفادة من خبرات الخبراء المشاركين معنا، كما يتيح لمن كانوا حاضرين فرصة استعادة تجربتهم في الجونة والعودة إليها».

تفاصيل البودكاست

وتتضمن الحلقات، التي يبلغ عددها 30 حلقة، لقاءات أصلية مع مخرجين وفنانين وصناع سينما عرب وعالميين، منهم: المخرج كريم الشناوي، والفنان صدقي صخر، والمخرجة التونسية أمل القلاتي، ولوك لينر، والفنانة أمينة خليل، المخرجة زينة عبد الباقي، والفنان أحمد مجدي، وغيرهم.

ويقول عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: «إلى جانب الجهود الرامية إلى إتاحة تجربة سينمائية منتقاة للحضور، لطالما ركز مهرجان الجونة السينمائي على دعم نمو هذه الصناعة ككل، من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة المصممة لتيسير الحوار وتوسيع نطاق تبادل الخبرات بين المشاركين في المهرجان.

وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الفنانين الصاعدين أمام الكاميرا وخلفها، وفي هذا العام، سيساعد البودكاست على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الرؤى والخبرات لتتجاوز المشاركين الذين تم اختيارهم للانضمام إلى سيني جونة لدعم المواهب الناشئة، وبدلًا من ذلك، يمكن أن يصبح أداة مستدامة يلجأ إليها الشباب كلما احتاجوا إلى استعادة تجربتهم الخاصة مع مهرجان الجونة السينمائي».