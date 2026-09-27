«9 آلاف جنيه لا تكفي».. برلماني يطالب بزيادة رواتب المعلمين

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن رواتب المعلمين لا تتناسب مع معدلات التضخم، موضحًا أنه رغم رفع رواتب المعلمين، فإن الراتب الحالي لا يتناسب مع معدلات التضخم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزيادة الأخيرة في رواتب المعلمين لا تكفي لتوفير حياة كريمة للمعلم، مطالبًا بزيادة رواتب المعلمين.

ولفت إلى أنه لا يليق أن يحصل المعلم على 7 آلاف أو 8 آلاف أو 9 آلاف جنيه في ظل هذه الظروف، مؤكدًا أن هذه الرواتب لا تتناسب مع توفير حياة كريمة للمعلم.

وأشار إلى أنه لا يتحدث عن الاستقطاعات التي تُخصم من الراتب، وإنما يتحدث عن الراتب بشكل عام.