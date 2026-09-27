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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قدمها سعد.. أحمد موسى: ياريت إيني الإيطالية تشتري حصة بي بي بمصر.. وإنرجيان عليها علامات استفهام

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل المعلومات المتداولة عن تخارج شركة بي بي البريطانية من مصر، موضحا أن الدولة المصرية لم تتلق إخطارًا رسميًا بهذا الأمر.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النائب الثاني في الشركة كان موجودا في مصر خلال الأيام الماضية.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: «هل تم الإعلان الرسمي؟.. لا، هل تم إخطار الحكومة بتخارج الشركة من مصر؟ .. لا، ولكن كلها معلومات متداولة».

حق الحركة والتخارج

واستطرد أن المعلومات المتداولة تقول إن الشركة البريطانية سوف تخرج من بعض أصولها وليس كلها، والشركات العاملة في مصر لها حق الحركة والتخارج.

وأضاف أن السوق المصرية لا تقف على شركة وهي سوق واعدة في مجال الغاز والنفط وشركات كثيرة طالبة تدخل في السوق المصرية وتشتري.

وواصل: «يا ريت شركة إيني تاخد حصة شركة بي بي البريطانية لأنها هائلة عملاقة تشتغل وقدمها سعد علينا وعلى شعبنا، أو شركة أدونك الإماراتية، ولا أفضل استحواذ شركة إنرجيان على حصة بي بي لأن عليها علامات استفهام كبيرة لها علاقة بالاحتلال».

شركة إنرجيان أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى شركة بي بي البريطانية

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