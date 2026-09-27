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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كسر بالترقوة وإصابات بسيطة.. جامعة الأزهر تكشف تفاصيل حالة طالبات حادث أسيوط

صورة من الحادث
صورة من الحادث
محمد شحتة

تتابع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق الحالة الصحية لطالبات أسيوط، عقب حادث ميكروباص وقع أمس السبت أمام الجامعة، وأسفر عن استقبال 14 حالة بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، من بينهم 11 طالبة من كليتي الطب البشري والشريعة والقانون مقيدات بالفرقتين الأولى والثانية، إلى جانب ثلاثة من السائقين والمرافقين، وقد خضعت جميع الحالات للفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب للبنين بأسيوط رئيس مجلس إدارة المستشفى، أن جميع الطالبات اللاتي استقبلتهن المستشفى حالتهن الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات عبارة عن كدمات بسيطة، فيما تعرضت إحدى الطالبات لكسر في عظمة الترقوة، وحالتها مستقرة، وتخضع للرعاية والمتابعة الطبية اللازمة.

وأضاف أن أحد السائقين يخضع للمتابعة الطبية إثر تعرضه لإصابة في الرأس واضطراب في درجة الوعي، مؤكدًا أن جميع المصابين خضعوا للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، مع استمرار متابعة حالتهم الصحية.

ووجَّه الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بمتابعة الحالة الصحية للطالبات والمصابين والاطمئنان عليهم أولًا بأول، مؤكدًا أن الجامعة تتابع تطورات حالتهم من خلال الجهات المعنية، وأن سلامة طلابها وطالباتها تأتي في مقدمة أولوياتها.

كما تابع الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه القبلي، تطورات الحالة الصحية للمصابين، ووجَّه بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة الحالات بصورة مستمرة، والتنسيق مع إدارة المستشفى والكلية بشأن أي مستجدات.

وأكدت جامعة الأزهر، استمرار متابعة الحالة الصحية، متمنية للجميع تمام الشفاء والعافية في أقرب وقت إن شاء الله.
 

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