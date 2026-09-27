رئيس جامعة الأزهر يفتتح كليتي القرآن الكريم للبنين والبنات بالقاهرة

افتتح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر صباح اليوم، الأحد، كليتَي القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين والبنات بالقاهرة، واستقبال الطلاب والطالبات الجدد.

وحضر حفل افتتاح الكُليتين: فضيلة الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد المرضي، عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدكتور سامي هلال، عميدها الأسبق.

افتتاح كلية القرآن الكريم

استُهل حفل افتتاح كلية القرآن الكريم للبنين والذي قدمه الدكتور إبراهيم الوزان، أستاذ القراءات بتلاوة قرآنية تلاها القارئ الإذاعي وشيخ عموم المقارئ المصرية الدكتور أحمد نعينع، أعقبتها كلمة الدكتور محمود إبراهيم، عميد الكلية، والتي رحب فيها بضيوف الحفل، مؤكدًا أن كلية القرآن بالقاهرة هي امتداد لمسيرة كلية القرآن الكريم بطنطا، مشيرًا إلى أن الكلية ستكون منبرًا لنشر رسالة القرآن وتعاليمه، مقدمًا التهنئة إلى الطلاب الملتحقين بالكلية.

وتحدث الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، حول مكانة وفضل أهل القرآن، مطلِقًا وصف "إشراقات النور" على كليات القرآن الكريم الثلاث، لافتًا إلى أن مصدر الإشعاع والإشراق بدأ من كلية القرآن الكريم بطنطا، ثم انتقل إلى القاهرة بافتتاح الكليتين التي نشهد اليوم انطلاقهما إلى النور، مقدمًا التهنئة إلى إدارة الكليتين، داعيًا الله- تعالى- لهما بالتوفيق.

في السياق ذاته، شهد فضيلة رئيس الجامعة حفل افتتاح كلية القرآن الكريم للبنات، حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية للطالبة عائشة، تلاها كلمة ترحيب بالحضور من عميدة الكلية الدكتورة سوسن الهدهد، مقدمة خلالها الشكر إلى جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، وفضيلة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب فرع البنات، وكل المساهمين في إتمام هذا الصرح العلمي القرآني.

وفي كلمته، بحفل افتتاح كليتَي القرآن الكريم للبنين والبنات، رحب فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بالحضور من النواب والعلماء والطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن إنشاء هاتين الكليتين جاء بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبجهود المخلصين ممن حملوا على عاتقهم مهمة إنجاز الكليتين، مؤكدًا أن الإعلان عنهما وافتتاحهما هذا العام لاقى ترحابًا كبيرًا وشهد إقبالًا كثيفًا للالتحاق بهما من الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن ذلك سنة كونية فالله تعالى تعهد بحفظ كتابه، مصداقًا لقول الله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون».

وأضاف رئيس الجامعة أن مصر بلد تحلَّى أهلها بحفظ كتاب الله تعالى، وتعلُّم علومه وتعهده بالتعليم والتعلُّم، مشيرًا إلى أن مصر حاضنة لعلماء القرآن الكريم وقراءاته ومنهم: الإمامان الشاطبي وورش رحمهما الله، داعيًا طلاب وطالبات الكليتين إلى تطبيق تعاليم القرآن سلوكيًا وأن يكونوا قدوة وخير ممثلين لرسالة الأزهر الشريف في الداخل والخارج، مقدمًا الشكر للدكتور مصطفى عبد الغني، نائب فرع البنات لدعمه وجهوده المخلصة في إنشاء كلية القرآن الكريم للبنات وجاهزيتها للافتتاح مع بداية هذا العام الدراسي الجديد.

يأتي افتتاح كليتي القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين والبنات بالقاهرة في إطار خطة توسعات إنشاء كليات جديدة بجامعة الأزهر.