مساعد عموتة: بنشرقي مزاجي وشعبية الأهلي الأعلى وصلاح هيتعب مع طرابزن| فيديو وصور

تحدث لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق الضوء على عن أفضل لاعب فى صفوف النادي الأهلي .

قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق عبر حواره مع صدى البلد: بالنسبة لي أفضل لاعب أشرف بنشرقي وهو رقم واحد وهو لاعب ملتزم وجيد ويمتاز بالجدية.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: بنشرقي لاعب مزاجي وبيتحكم فى نفسه ولو عايز يبقى كويس هيبقى كويس فى أى مباراة.

وعن نهائى أمم إفريقيا 2025 قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: خطأ منتخب المغرب استكمال مباراة النهائى ولك يكن لديك حجة والسنغال خلاص أخدت كأس أمم إفريقيا.

تابع: السنغال كسب وخلاص ولو المغرب كانت عايزة تعترض كان حين دخول لاعبى السنغال غرف خلع الملابس لكن أسود الأطلس سمحوا لهم بالعودة إلى المباراة وخوضها مجددا وبذلك من حقهم لقب نهائي كأس أمم إفريقيا.

واصل لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: نحن نعتبر أن اللقب القاري فى أمم إفريقي 2025 غير موجود رغم أنه على الورق تم منحه إلى أسود الأطلس.

واستطرد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: الحسين عموتة حضر إلى القاهرة من أجل البطولات وسوف يركز على حصد الألقاب سواء داخل مصر أو خارجها.

وشدد على أن شعبية النادي الأهلي هى الأعلي فى المغرب عن غريمه التقليدي الزمالك لافتا إلى أن جماهير الوداد والرجاء يعشقون الأهلي مشيرا إلى أن الزمالك فريق متميز وقوي.

ونفى لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق ترشيح أى حارس مرمى مصري للإنتقال إلى صفوف نادي بيشكتاش التركى لإنه لم يكن هناك على الساحة ما يلائم الظروف هناك.

وعن إنتقال صلاح إلى طرابزون قال: طرابزون فريق متواضع فى الدورى التركي وسيصارع قليلا ثم يتوقف لمونه يقارع الفرق الكبار وقدوم صلاح إضافة إلى فريق طرابزون لكنه هيتعب شوية ولن يستطيع لوحده الإستمرار مع الفريق.