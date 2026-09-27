الجيش الإيراني يعلن جاهزيته لمواجهة هجوم أمريكي جديد محتمل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، الأحد، استعداد طهران للتصدي لأي هجوم أمريكي جديد، محذراً من احتمال شن واشنطن هجوماً على إيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكد أكرمي نيا أن القوات الإيرانية مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بالولايات المتحدة، في حال تجدد الهجمات، وفقاً لما أوردته قناة «الحدث».

وفي سياق متصل، تتمسك طهران بشروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية وتبادل المواقف الرافضة للمقترحات المطروحة بين واشنطن وطهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت متأخر، أمس السبت، إن طهران تعلم بتصريحات ترامب رغم أنها لم تتلق أي شيء من الوسيطين قطر وباكستان.

وأضاف عراقجي: "أدلى الرئيس الأميركي ببعض التصريحات الجيدة، بالإضافة إلى العديد من التصريحات المتناقضة، التي للأسف نسمعها منه كثيراً".

واعتبر أن "حلاً تفاوضياً" فقط يمكن أن يحل المأزق المتعلق بعنق الزجاجة في قطاع الطاقة العالمي.