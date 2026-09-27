«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال الطالبات الجدد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة

شارك مشروع «سفراء الأزهر»، تحت مظلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في فعاليات استقبال الطالبات الجدد، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة - جامعة الأزهر، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور قيادات الكلية، وممثلي المنظمة.



جاءت الفعاليات، بحضور: الدكتورة فريدة محمد حسن، عميدة الكلية، والمهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذة تسنيم عمار، نائب مدير المشروعات بالمنظمة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

الاهتمام بالتحصيل العلمي

وأكدت الدكتورة فريدة محمد حسن، عميدة الكلية، أن استقبال الطالبات الجدد، يمثل بداية لمرحلة جديدة في حياتهن، داعيةً الطالبات إلى الاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية، والاهتمام بالتحصيل العلمي، والمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية، وتنمية المهارات.

اكتساب الخبرات

وأشارت إلى أهمية التكامل بين الجانب الأكاديمي والأنشطة الطلابية، بما يساعد الطالبات على اكتساب الخبرات التي تؤهلهن للمشاركة الفاعلة في المجتمع، معربةً عن ترحيبها بالطالبات الجدد، ومتمنيةً لهن عامًا دراسيًّا موفقًا، حافلًا بالنجاح والتميز.



من جانبه، أوضح المهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مشاركة «سفراء الأزهر» في استقبال الطالبات، تأتي في إطار حرص المنظمة على التواصل المباشر مع طلاب جامعة الأزهر، وتعريفهم منذ بداية رحلتهم الجامعية بما يقدمه المشروع من برامج وأنشطة تدريبية وتنموية.

وأكد أن المشروع يحرص على تقديم فرص متنوعة للطلاب، من خلال البرامج التدريبية، والأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات، وتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب دعم مشاركتهم في الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية متوازنة وفاعلة.

تأتي مشاركة «سفراء الأزهر» في فعاليات استقبال الطالبات الجدد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، في إطار استمرار التعاون بين المنظمة وكليات جامعة الأزهر، وتعزيز التواصل مع الطلاب، والتعريف بالفرص والبرامج التي يقدمها المشروع خلال رحلتهم الجامعية.