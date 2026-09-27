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تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت وديا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت وديا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مودرن سبورت الودية، المقرر إقامتها بعد قليل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد خضري – مصطفى الزناري – أحمد حسام – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمود جهاد – يوسف وائل "فرنسي" – سيف جعفر .

خط الهجوم : حسام عاشور التقي – ناصر منسي – محمد ونيس.

الزمالك ومودرن

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية قوية أمام مودرن سبورت، مساء اليوم الأحد، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لاستغلال فترة التوقف الدولي، والعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من المباراة الودية؛ من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزية عناصر الفريق، بالإضافة إلى تجربة بعض الجوانب الفنية والتكتيكية قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت الودية.

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