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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك وصيفًا لـ براعم اتحاد الووتر بولو.. وفوز كاسح في مشوار البطولة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

حقق فريق الزمالك للـ«ووتر بولو» مواليد 2015 المركز الثاني في بطولة براعم الاتحاد المصرى لكرة الماء، بعد مشوار قوي نجح خلاله الفريق في تحقيق سلسلة من الانتصارات ، وأدى مباراة حماسية قوية فى النهائى أمام نادى الجزيرة الذى حصل على اللقب ، فى البطولة التى استضافها فرع نادي هليوبوليس الرياضي بمدينة الشروق.

وحقق فريق الزمالك اتتصارات كاسحة خلال مشواره فى البطولة، استهلها بالفوز على سوديك «ب» بنتيجة 9-1، قبل أن يواصل عروضه القوية بالفوز الكبير على سبورتينج «ب» بنتيجة 13-0، ثم تغلب على نيو جيزة «أ» بنتيجة 9-3.

وفي دور الـ16، واصل فريق الزمالك تفوقه وحقق الفوز على هليوبوليس «ب» بنتيجة 11-4، ثم تغلب في دور الـ8 على نيو جيزة «ب» بنتيجة 7-4.

وضرب الزمالك موعدًا مع سوديك «أ» في الدور نصف النهائي، ونجح في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 8-6، ليصعد إلى المباراة النهائية ويواصل المنافسة على لقب البطولة.

وفي المباراة النهائية، قدم براعم الزمالك أداءً قويًا أمام الجزيرة، وانتهت المواجهة بفوز الجزيرة بنتيجة 8-5، ليحصد الزمالك المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة براعم اتحاد الووتر بولو ، وسط اشادات كبيرة بأبطال القلعة البيضاء وأدائهم القوى خلال البطولة، ونجحوا فى تسجيل 62 هدفًا في 7 مباريات .

وشهدت البطولة مستويات فنية رفيعة وإثارة كبيرة بمشاركة نخبة من أقوى الأندية، حيث قدم أبطال القلعة البيضاء عروضًا قوية وقبضوا على وصافة الترتيب بمظهر مشرف يليق بنادى الزمالك العريق، وذلك تحت إشراف منظومة فنية متكاملة قادها الكابتن عمرو أبو زيد المدير الفني للووتر بولو ، والكابتن محمد فريد مدير قطاع الناشئين، وبصمة تدريبية مميزة من الكابتن ميدو مدرب الفريق، والكابتن بودي المدرب العام، والذين نجحوا في إعداد وتطوير هذا الجيل الواعد وتوجيه قدراتهم بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أشاد الجهاز الفني للفريق بنادى الزمالك بالروح العالية والعزيمة التي أظهرها لاعبو مرحلة 2015 طوال مباريات البطولة، مؤكدين أن هذا التتويج يُمثل نواة حقيقية لجيل مستقبلي واعد قادر على تحقيق البطولات خلال السنوات القادمة.

وفي ختام الفعاليات بملعب نادي هليوبوليس الشروق، تسلم أبطال الزمالك الميداليات الفضية وسط احتفاء حار وتصفيق من الحضور وأولياء الأمور الذين حرصوا على مؤازرة الفريق، ليرسم الناشئون لوحة جديدة من لوحات التفوق والتميز للرياضة الزملكاوية.

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