بعد حكم الحبس 6 أشهر.. براءة ناصر ماهر من تهمة التعدي على فرد أمن كمبوند بالتجمع

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ببراءة ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، في حكم حبسه 6 أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

تفاصيل قضية ناصر ماهر

وكانت الجهات المختصة قررت إخلاء سبيل ناصر ماهر، لاعب بيراميدز؛ بعد عمل المعارضة اللازمة على حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

القبض على ناصر ماهر

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، على خلفية تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، في واقعة مشاجرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام ناصر ماهر في قضية تتعلق بمشاجرة، صدر على أثرها حكما قضائيا بالحبس لمدة 6 أشهر





