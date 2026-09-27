تراجع طفيف.. سعر الدولار في مصر ختام تعاملات الأحد 27-9-2026

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التراجعات الطفيفة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن استقرار سعر الدولار عند 51.65 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار المعلنة من مركز دعم واتخاذ القرار الخاص بالعملات.

أسعار الدولار اليوم

تصدّر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة أعلى الأسعار اليوم، حيث بلغ سعر الشراء لديه 51.75 جنيه وسعر البيع 51.85 جنيه.

شهدت أغلب البنوك الكبرى تراجعاً طفيفاً في أسعار الدولار، إذ سجّل كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، والمصرف العربي الدولي (AIB)، سعر شراء موحد بلغ 51.66 جنيه، وسعر بيع 51.76 جنيه.

وتساوي سعر الدولار في كل من بنوك قناة السويس ونكست (NXT) سعر شراء عند 51.70 جنيه وسعر بيع عند 51.80 جنيه.

جاء سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان (HDB) عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك HSBC مصر عند 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع دون تغيير.

وسجلت أسعار الدولار في بنوك فيصل الإسلامي المصري وأبوظبي التجاري (ADCB) الأقل سعرا بين البنوك، عند مستويات 50.87 و50.82 جنيه للشراء على التوالي، و50.97 و 50.92 جنيه للبيع.

أعلي وأقل سعر لشراء وبيع الدولار في مصر

سجل أعلى سعر شراء للدولار اليوم عند مستوى 51.75 جنيه.

بلغ أقل سعر بيع للدولار ختام اليوم الأحد نحو 51.72 جنيه.

وانخفض متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية لنحو 51.71 جنيه.