أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، استقرت مقابل الجنيه، في البنوك.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 27-9-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 51.89 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.76 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك المصرف العربي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف الخليجي 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.55 جنيه للشراء و51.65 جنيه للبيع.