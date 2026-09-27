دون تغيير .. سعر الدولار في بنوك مصر الآن

شهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتًا مع أول تعاملات صباح اليوم الأحد 27-9-2026؛ بالتزامن مع بدء العمل في البنوك .

البنوك تعود للعمل

وتعود البنوك المصرية لعملها صباح اليوم بعد انقطاع استمر يومين بمناسبة تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا بالتوازي مع اقتراب انتهاء إجازة البنوك والمحددة مساء أمس بعد انقطاع استمر منذ مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.7 جنيه للشراء و 51.8 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري .

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو51.53 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.69 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع في بنوك " البركة، العربي الإفريقي الدول]، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، الإسكندرية، مصر، نكست، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنك سايب، الأهلي الكويتي.