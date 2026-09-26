إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. انقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية | صور

تشهد أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الطقس السيئ، بالتزامن مع اقتراب عاصفة قوية تهدد مناطق واسعة برياح شديدة وأمطار غزيرة، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على حركة السفر والخدمات الأساسية.

ووفقًا لما أوردته ABC News، تخضع مناطق في الولايات المتحدة لمراقبة مكثفة بسبب أحوال جوية قاسية، مع تحذيرات من رياح قوية قد تؤدي إلى سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، فضلًا عن اضطرابات في الاتصالات والخدمات العامة.

وتشير التوقعات إلى أن تأثيرات العاصفة قد تمتد إلى مناطق واسعة، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها تعليق الدراسة في بعض المناطق المتأثرة، مع مطالبة السكان بتجنب التنقل غير الضروري خلال فترات اشتداد الأحوال الجوية.

كما تشهد حركة الطيران اضطرابات محتملة نتيجة الظروف الجوية، مع توقع تأخيرات وإلغاء بعض الرحلات في المطارات الواقعة ضمن نطاق تأثير العاصفة، بالتزامن مع تحذيرات للمسافرين بضرورة متابعة تحديثات شركات الطيران والمطارات قبل التوجه إليها.

وفي السياق نفسه، تواجه شبكات الكهرباء خطر الانقطاعات نتيجة الرياح القوية وسقوط الأشجار أو الأجسام على خطوط نقل الطاقة، فيما تستعد فرق الطوارئ وشركات المرافق للتعامل مع أي أعطال قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع نشاط جوي متزايد في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، إذ أفادت ABC News في 25 سبتمبر بأن ملايين الأمريكيين كانوا على حالة تأهب مع اقتراب عاصفة شمالية شرقية قوية، بينما كانت جزيرة هاواي الكبرى تحت تحذير من إعصار مع توقعات بانقطاع واسع للكهرباء والاتصالات وحدوث فيضانات قد تكون مدمرة.

وتحذر السلطات من أن تأثيرات الطقس القاسي قد تتفاوت من منطقة إلى أخرى، مطالبة السكان بالالتزام بتعليمات أجهزة الطوارئ والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات أو الرياح العاتية، مع الاستعداد لاحتمال انقطاع الكهرباء والخدمات لفترات متفاوتة.

وتبقى التطورات الجوية محل متابعة مستمرة، في ظل استمرار تحرك العواصف وتغير مساراتها وقوتها، وسط توقعات بصدور تحديثات جديدة من الجهات المختصة خلال الساعات المقبلة.