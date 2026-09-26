نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر تراجع سعر الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 26-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.
سعر الذهب يتراجع
وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة بمختلف الأعيرة الذهبية ليصل مجمل ما فقده سعر المعدن الأصفر بقيمة إجمالية تبلغ 30 جنيهًا .
آخر تحديث لسعر الذهب
بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6230 جنيها.
سعر عيار 24
بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7120 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6526 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6230 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط قيمة 5340 جنيها للشراء و 5314 جنيها .
سعر الجنيه الذهب
ووصل سعر الجنيه الذهب 49.84 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وبلغ أوقية الذهب 4285 دولارا للشراء و 4284 دولارا للبيع.