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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعرالدولار
سعرالدولار
محمد يحيي

يستمر تراجع سعر الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت 26-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات جديدة بمختلف الأعيرة الذهبية ليصل مجمل ما فقده سعر المعدن الأصفر  بقيمة إجمالية تبلغ 30 جنيهًا .

سعر الذهب الان

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6230 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7120 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6526 جنيها للشراء و 6495 جنيها  للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6230 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط قيمة 5340 جنيها للشراء و 5314 جنيها .

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 49.84 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ أوقية الذهب 4285 دولارا للشراء و 4284 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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