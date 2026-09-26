قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدخال 20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا صناعة مصرية بالمرحلة الثانية لـ BRT
اليونيسف: مقتـ.ل 15 طفلاً وإصابة 14 آخرين منذ تصاعد الصراع في اليمن
دعاء الفجر للرزق.. أدعية تفتح أبواب الخير وتيسر قضاء الحوائج
تفاصيل سعر الذهب الآن في السوق المحلية
قبل تخزين الفراخ في الفريزر.. 5 أخطاء تفسد طعمها.. خطوات إتمام العملية بطريقة صحيحة
ترامب يرفض مقترحاً إيرانياً بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام
ترامب يتمرد على أحكام القضاء ويمنع مراسل CNN من مرافقته على طائرة الرئاسة
محمد أبو العينين ينعي المستشار أحمد الزند: دافع عن القضاء في أصعب الأوقات
سارة أبي كنعان تستقبل مولودها الأول.. وتكشف تفاصيل مؤثرة من حياتها
عرضا عليه حشيش في الشارع.. سقوط شخصين ظهرا بفيديو مع سائح بالأقصر
غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الذهب الآن في السوق المحلية

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم السبت 26-9-2026، دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب درجات مستقرة دون تغيير يذكر في أغلب أعيرة المعدن الأصفر.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6260 جنيها.

تحركات الذهب

أظهرت تعاملات سعر الذهب في مصر أمس زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 35 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و 5331 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4296 دولارا للشراء و 4995 دولارا للبيع.

سعر عيار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم ما لواعمال احبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تحتفظ بحقها المشروع في حماية أمنها المائي

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يكشف كواليس مفاوضات حسن البنا لتسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي: الإخوان اقتبسوا من الشيعة زواج المتعة والمعاريض

بالصور

الرز المطبوخ والبايت في الثلاجة.. متى يبقى يكون خطرا على صحتك؟

الرز
الرز
الرز

لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟.. 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة.. نصائح مجربة لحماية نفسك وأسرتك

لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟ 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة
لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟ 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة
لماذا تزداد نزلات البرد مع تغيير الجو؟ 5 أخطاء تزيد فرص الإصابة

هل يتأثر الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة؟ .. توقعات أسعار المشغولات فى المستقبل .. خبير : 4 عوامل تحدد اتجاه المعدن الأصفر

بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟
بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟
بعد تثبيت سعر الفائدة.. هل يتأثر الذهب؟ وماذا يحدث لأسعار المشغولات؟

حظك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد