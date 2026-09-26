تفاصيل سعر الذهب الآن في السوق المحلية

شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم السبت 26-9-2026، دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب درجات مستقرة دون تغيير يذكر في أغلب أعيرة المعدن الأصفر.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6260 جنيها.

تحركات الذهب

أظهرت تعاملات سعر الذهب في مصر أمس زيادة طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 35 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و7108 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6516 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6220 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5365 جنيها للشراء و 5331 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4296 دولارا للشراء و 4995 دولارا للبيع.