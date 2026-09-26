بالأسماء.. تقييم لاعبي منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

اكتفى منتخب مصر بالتعادل السلبي أمام نظيره أنجولا، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وفشل منتخب مصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار التصفيات، حيث انتهت المواجهة دون أهداف، ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة.

مهند لاشين ومحمد هاني يتصدران تقييمات الفراعنة

وكشفت شبكة «سوفا سكور» العالمية عن تقييمات لاعبي المنتخبين عقب نهاية المباراة، حيث تصدر الثنائي المصري مهند لاشين ومحمد هاني قائمة أصحاب أعلى التقييمات في اللقاء، بعدما حصل كل منهما على 7.9 من 10.

وجاء إمام عاشور في المركز التالي بين لاعبي منتخب مصر، بعدما حصل على تقييم بلغ 7.8، بينما نال أحمد فتوح 7.6، وظهر رامي ربيعة بتقييم 7.3.

وحصل حسام عبد المجيد على 7.2 من 10، فيما نال هيثم حسن تقييمًا بلغ 7.1، ليأتي ضمن العناصر التي سجلت تقييمات مرتفعة نسبيًا خلال المباراة.

محمد صلاح يتلقى تقييمًا منخفضًا

وعلى مستوى باقي لاعبي منتخب مصر، حصل مصطفى شوبير على تقييم 7 من 10، بينما نال محمود صابر 6.7، وجاء عمر مرموش بتقييم 6.6.

وحصل أحمد سيد زيزو على 6.6 من 10، فيما نال مصطفى زيكو 6.5، بينما جاء قائد منتخب مصر محمد صلاح بتقييم 6.2 فقط.

أما حمزة عبد الكريم، فحصل على أقل تقييم بين لاعبي الفراعنة الذين شاركوا في المباراة، بعدما بلغ تقييمه 6.1 من 10.

ويأمل منتخب مصر في تعويض فقدان نقطتين في الجولة الأولى وتحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.