طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

مافنز الشوفان من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأطفالك وتقديمها بمذاق مختلف عن الأصناف الأخرى.

قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مافنز الشوفان فيما يلي….

مقادير مافنز الشوفان



● 2 كوب دقيق

● 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● 1\2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

● 1\2 ملعقة صغيرة ملح

● 1\2 كوب شوفان

المكونات السائلة:

● 1\2 كوب سكر بني

● 2 بيض

● 1\2 كوب زيت

● 3\4 كوب لبن

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا





طريقة تحضير مافنز الشوفان



تخلط جميع المقادير الجافة.

في بولة أخرى تخلط جميع المقادير السائلة.

ثم تضاف لهم المقادير الجافة ويخلطوا جيدا.

توضع العجينة في قوالب كاب كيك.

تخبز 20 – 25 دقيقة على 180 وتقدم.