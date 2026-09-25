الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أجواء معتدلة الحرارة ورطبة خلال الصباح الباكر، تتحول إلى حارة ورطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

وتسود أجواء معتدلة الحرارة ورطبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة.



أمطار

درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر

كشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

الوجه البحري: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة، والمحسوسة 31 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

وتشير هذه الدرجات إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على المناطق الشمالية خلال ساعات النهار، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة على جنوب البلاد.



شبورة مائية صباحًا وتحذيرات للسائقين

وتتكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية.

فرص أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وتوقعت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء.

وتكون الأمطار على فترات متقطعة، مع اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى وفق تطورات السحب والظروف الجوية.



أمطار

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 10% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد الفرص إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالنسبة نفسها وعلى فترات متقطعة.

رياح تصل إلى 40 كم في الساعة

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وقد تؤدي حركة الرياح إلى زيادة الإحساس بتحسن الأجواء في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات المساء والليل.

اضطراب الملاحة في خليجي السويس والعقبة

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، بالتزامن مع نشاط الرياح.

وتتراوح سرعة الرياح هناك بين 50 و70 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، ما يستدعي توخي الحذر من جانب الأنشطة البحرية والصيادين وقائدي الوحدات البحرية المتأثرة بالحالة.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الجمعة، في ظل استمرار فرص الأمطار ونشاط الرياح على عدد من المناطق.



الطقس

حالة الطقس في القاهرة والوجه البحري

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار، مع وصول درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 32 درجة والمحسوسة إلى 34 درجة.

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة بنسبة محدودة إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتستمر الأجواء المعتدلة والرطبة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح الذي يعمل على تلطيف الأجواء، خاصة في المناطق المكشوفة.