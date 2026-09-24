الطقس اليوم.. أمطار وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم، الخميس 24 سبتمبر 2026، أجواءً مستقرة على أغلب الأنحاء خلال الساعات الأولى من اليوم، مع استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال والرطوبة خلال ساعات الليل.

سقوط أمطار رعدية

ورصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور بعض السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بالقرب من سواحل مطروح، مع استمرار متابعة حركة السحب وتطوراتها خلال الساعات المقبلة، خاصةً مع توقعات بزيادة فرص سقوط الأمطار خلال فترات المساء.

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة، خاصةً خلال فترات المساء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وقد تكون الأمطار رعدية أحيانًا، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل بنسبة ضعيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وهو ما يجعل فرص ظهور الأمطار في القاهرة محدودة مقارنة بالمناطق الشمالية والساحلية.

وتتزامن الحالة الجوية مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء في الظل وخلال فترات الليل، بينما قد تثير الرياح الرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، لذلك تستدعي القيادة على الطرق المتأثرة مزيدًا من الحذر.

ومن المتوقع كذلك أن يصاحب السحب الرعدية نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب، مع احتمالية حدوث البرق في المناطق التي تتأثر بالسحب الرعدية والأمطار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتسجل درجات الحرارة اليوم على عدد من المناطق:

القاهرة الكبرى: 33 درجة للعظمى و35 درجة.

الوجه البحري: 32 درجة للعظمى و34 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: 29 درجة للعظمى و32 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: 30 درجة للعظمى و33 درجة.

شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى و38 درجة.

جنوب الصعيد: 40 درجة للعظمى و41 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار متابعة تطورات حالة الطقس على مدار اليوم، خاصةً مع تحرك السحب الرعدية واحتمالات تغير أماكن وشدة الأمطار خلال فترات المساء.