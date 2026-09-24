عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال رئيس الوزراء الفلسطيني: “أولويتنا الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى التعافي المبكر واستعادة الحياة الطبيعية في غزة”.

وأضاف: “الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في غزة رغم الأزمة المالية”.

وتابع: “نحتاج إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة”.

وأوضح أن وحدة غزة والضفة الغربية أساس لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التعافي.

وأكمل: “إزالة أكثر من 1.3 مليون طن من الركام وإنشاء 700 مدرسة ومساحة تعليمية مؤقتة”.

وشدد على أن “المؤسسات الفلسطينية تواصل مسئولياتها في غزة، ونحتاج إلى تكامل أكبر مع الشركاء الدوليين”.