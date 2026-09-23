قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
استقبال حافل بالورود والألحان .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لكنائس العبور ورسالته لشعب الكنيسة .. صور
رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار
البابا تواضروس يستكمل «قوانين روحية للحياة» .. ويؤكد: الصليب علامة الحب الكامل .. صور
فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه
من أمريكا وتركيا.. أضا يكشف عن عرضين يهددان استمرار محمد هاني مع الأهلي
جمال الزهيري : إيقاف رمضان صبحي خسارة كبيرة للكرة المصرية
زوجة سامي عبد الحليم: خالد النبوي مبقاش يسأل عليه
أمام مجلس الأمن.. رئيس "أوبن إيه آي" يقر بمخاطر الذكاء الاصطناعي ويحذر من "الفخ"
عايزة مشاهدات وفلوس .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
فعاليات اليوم الوطني السعودي ترسم مشاهد الفرح في أرجاء المملكة
محمد أضا: بيراميدز يتراجع عن التفريط في مهند لاشين .. والأهلي يترقب موقفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإيجار يبدأ من1500.. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9
سكن لكل المصريين 9
رشا عوني

بدأت وزارة الإسكان في تلقي طلبات التقديم على وحدات الإيجار في سكن لكل المصريين9، حيث بدأ التقديم لحجز وحدات سكن لكل المصريين 9، من اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 للمواطنين من ذوي الهمم، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين بمن فيهم ذوو الهمم اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، ولذا ارتفعت عمليات البحث عن رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 9 .

كراسة شروط الإيجار التمليكي (3)

رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كراسة شروط «سكن لكل المصريين 9» إلكترونيًا، وتتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، بداية من شروط التقديم والفئات المستحقة، مرورًا بمواقع ومساحات الوحدات، وقيمة الإيجار والدعم المقدم، فضلًا عن المستندات المطلوبة وخطوات التقديم وسداد المبالغ المقررة، وذلك عبر الرابط من هنــــــــــــــا.

خطوات حجز وحدة في سكن لكل المصريين 9

وتتم عملية التقديم عبر مسكن من خلال عدد من الخطوات، على النحو التالي:

أولًا: الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» من هنــــــــــا، وإنشاء حساب جديد.

ثانيًا: تفعيل الحساب من خلال ادخال رمز التحقق المرسل عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ثالثًا: اختيار الطرح والمدينة المراد التقديم عليها، ثم الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل طرح.

اخيرًا: قم بمراجعة جميع البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز، متابعة حالة الطلب وحتى تظهر نتائج حجز الطرح.

الأحد المقبل.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 9» 2026 لذوي الهمم - الوطن

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي2026

وتتضمن كراسة الشروط البيان التفصيلى للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التى يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها، ويمكن تحميلها من خلال هذا الرابط.

استمارة حجز الوحدة السكنية

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمارة مخصصة لحجز الوحدة السكنية، ضمن كراسة شروط برنامج الإيجار المدعوم للمواطنين منخفضي الدخل – سكن لكل المصريين (9)، ويجب على المتقدم استيفاء البيانات الواردة بها واختيار الوحدة وفقًا للخيارات المتاحة.

كراسة شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار (خاص) - الوطن
 

بيانات الراغب في الحصول على شقة الإيجار 

تبدأ استمارة الحجز بتسجيل البيانات الأساسية لصاحب الطلب، وتشمل:

اسم صاحب الطلب رباعيًا.

رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا).

الحالة الاجتماعية.

العنوان بالبطاقة.

محل الإقامة والمراسلات.

عدد الأبناء القصر إن وجد.

الرقم القومي.

الوظيفة.

عنوان العمل.

بيانات الزوج أو الزوجة

في حالة وجود زوج أو زوجة، تتضمن الاستمارة تسجيل:

الاسم رباعيًا.

رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا).

الوظيفة.

عنوان العمل.

 بيانات صافي دخل الأسرة

تتضمن الاستمارة جدولًا خاصًا ببيانات صافي دخل الأسرة، ويشمل:

اسم صاحب الطلب.

جهة العمل.

صافي الدخل الشهري.

صافي الدخل السنوي.

كما يتم تسجيل البيانات ذاتها بالنسبة إلى الزوج/الزوجة، مع تحديد الدخل الأساسي والإجمالي، وفقًا لما هو موضح بالاستمارة.

بيانات الوحدة السكنية المراد استئجارها

يحدد المتقدم بيانات الوحدة التي يرغب في حجزها، وتشمل:

المحافظة.

المدينة/المركز.

الموقع/القرية إن وجد.

خيارات مساحات الوحدات السكنية 

كما تتضمن الاستمارة خيارات لمساحات الوحدات السكنية، وهي:

المساحة 75 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات.

المساحة 90 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات.

المساحة من 96 حتى 100 متر مربع ضمن محافظات «حياة كريمة».

ويقوم المتقدم بوضع علامة (✓) أمام خيار الوحدة الذي يرغب في حجزه، مع الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط طبقًا لما هو موضح في الاستمارة.

 إقرار صاحب الطلب

تتضمن الاستمارة إقرارًا من المتقدم بأنه اطلع على صحيفة البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى كراسة شروط الإعلان، وأنه مسؤول عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

كما يقر المتقدم بأنه في حالة ثبوت عدم صحة البيانات أو مخالفة شروط وقواعد التخصيص، فإنه يتحمل المسؤولية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وفي نهاية الاستمارة توجد خانات مخصصة لـ:

اسم المتقدم.

التوقيع.

اسم الزوج/الزوجة.

التوقيع.

التاريخ.

سكن لكل المصريين 9 للشباب.. قيمة الإيجار وخطوات التقديم عبر مصر الرقمية | المصري في الخليج

شقق إيجار في 17 مدينة جديدة

ويشهد الإعلان الجديد للإيجار أيضًا طرح 32569 وحدة بالمدن الجديدة بواقع 2606 وحدات سكنية بمساحة 90 م²، و650 وحدة بمساحة 75 م².

واوضحت الكراسة أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة 90 م²، هي: أكتوبر الجديدة،15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة ٧٥ م² هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 9» 90 مترً


ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن أماكن وحدات الـ90 مترًا في «سكن لكل المصريين 9»، وتتوزع في المحافظات التالية:

القاهرة.

الجيزة.

القليوبية.

المنوفية.

دمياط.

الإسماعيلية.

السويس.

البحيرة.

بني سويف.

الفيوم.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

مطروح.

أماكن وحدات «سكن لكل المصريين 9» 75 مترًا


يشمل الطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات من 75 مترًا مربعًا وتتوزع الوحدات في عدد من المدن الجديدة: «محافظة المنيا- حدائق العاصمة- العبور الجديدة- أخميم الجديدة».

سكن لكل المصريين 9 حجز وحدات سكن لكل المصريين 9 كراسة شروط سكن كل المصريين9 موعد حجز شقق الاسكان شقق الاسكان الاجتماعي2026 رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

بالصور

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد