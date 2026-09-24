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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة
رنا عصمت

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


تفاصيل إطلالة هنا الزاهد..

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة لافته مرتدية شميز ابيض و نسقت معه جيب قصيره فوق الركبة باللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

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آخر أعمال هنا الزاهد في السينما..


وكان فيلم «7DOG» آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، حيث جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، من بينهم كريم عبدالعزيز، وناصر القصبي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسيد رجب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسلمان خان.

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة إطلالة هنا الزاهد تفاصيل إطلالة هنا الزاهد هنا الزاهد

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